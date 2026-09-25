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بياستري بعد تصفيات باكو: لم تكن لديّ أي فرصة للحاق بجورج

أدلى سائق مكلارين أوسكار بياستري بتصريحاته بعد ضمانه المركز الثالث في التجارب التأهيلية لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة شوارع باكو.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

أدلى سائق مكلارين أوسكار بياستري بتصريحات بعد ضمانه المركز الثالث في التجارب التأهيلية لجائزة أذربيجان الكبرى.

وأوضح السائق الأسترالي أن مكلارين نجحت بالتغلب على الافتقار إلى الوتيرة التي عانت منها خلال التجارب الحرة.

وفي التصفيات، بدت السيارة البرتقالية سريعة ومنافسة، ونجح الأسترالي بتحقيق المركز الثالث.

حيث قال: "سارت الحصة بشكل جيد بشكل عام. وتمكنا من إيجاد الوتيرة التي كنا بحاجة إليها في التجارب التأهيلية".

وأكمل: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك معنا هذا العام".

وأردف: "على الرغم من أننا قد نبدو متأخرين قليلًا خلال التجارب الحرة، فإننا نتمكن بطريقة ما من تقديم ذلك الأداء عندما يحين وقت التجارب التأهيلية".

وأوضح بياستري أنه تفاجأ بشكل كبير حين كان يحتل مع زميله لاندو نوريس أول مركزين، بعد الطلعات السريعة الأولى في القسم الثالث، قبل أن يقدم راسل لفتين سريعتين.

حيث قال: "لقد تفاجأت إلى حد كبير برؤيتنا في المركزين الأول والثاني بعد الطلعات الأولى في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، لكن لسوء الحظ لم تكن لديّ فرصة للحاق بجورج".

وسلط بياستري الضوء على أهمية العودة إلى المقدمة على شوارع أذربيجان الصعبة، معبرًا عن سعادته بالزخم الذي اكتسبه الفريق قبل سباق الأحد.

ليضيف: "أنا سعيد جدًا بالطريقة التي سارت بها عطلة نهاية الأسبوع حتى الآن".

واختتم: "من الرائع العودة إلى المراكز الثلاثة الأولى وبدء السباق من المراكز الأمامية".

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