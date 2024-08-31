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بياستري بعد تأهله ثانيًا في مونزا: لم أقدم الأداء الكافي اليوم

يرى أوسكار بياستري أنه لم يقدم الأداء الكافي في تصفيات مونزا رغم تأهله ثانيًا خلف زميله لاندو نوريس.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

سجل أوسكار بياستري ثاني أسرع زمن في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى بفارق 0.109 ثانية خلف زميله لاندو نوريس صاحب البول بوزيشن لتحجز مكلارين صف الانطلاق الأول غدًا في سباق مونزا.

ولا يعتقد بياستري بأنه قدم الأداء الكافي اليوم، لكنه متحمس لسباق مليء بالمنافسات غدًا في ظل تقارب الوتيرة الكبير الذي تشهده الفورمولا 1 حاليًا.

وقد علّق الأسترالي على أدائه في التصفيات عقب الحصة قائلًا: "أعتقد بأنني سبق وقلت ذلك مرارًا هذا العام، لكنني لم أؤدي بالشكل الكافي اليوم".

وأضاف: "بيد أننا بذلنا كفريق جهدًا كبيرًا، حيث لم يكن حجز صف الانطلاق الأول أمرًا مضمونًا اليوم، ولهذا من الرائع تحقيق هذه النتيجة".

وتابع: "لا أعتقد بأن الانطلاق من المركز الثاني أمر سيء دومًا، ولكن سنرى ما سيمكننا فعله حيال الإطارات خلال السباق".

وأكمل: "أعتقد بأننا سنشهد بعض المنافسات المثيرة غدًا في ظل التقارب الكبيرة بين الفرق في الوقت الحالي".

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