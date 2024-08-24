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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

بياستري بعد تأهله ثالثًا: بوسعي الفوز في هولندا

يعتقد أوسكار بياستري أن بمقدوره الفوز بجائزة هولندا الكبرى.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سجل أوسكار بياستري سائق مكلارين ثالث أسرع زمن في تصفيات جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت.

سينطلق الأسترالي من صف الانطلاق الثاني في هولندا خلف زميله لاندو نوريس صاحب البول بوزيشن وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وضمن معرض حديثه عقب حصة التصفيات، أوضح بياستري بأن وتيرة فريقه مكلارين بدت جيدة، كما عبّر عن تفائله أن بمقدوره تحقيق الفوز بسباق هولندا غدًا.

حيث قال: "كانت السيارة جيدة للغاية نهاية هذا الأسبوع. وبالرُغم من أنني أشعر ببعض الإحباط لعدم تمكني من التأهّل في مركز أفضل، لكن ما تزال لدينا سيارة جيدة للغاية".

وأضاف: "في ظل التقارب الكبيرة للمنافسة، فإن أية تحديثات تجلبها على السيارة تعد إضافة جيدة".

وتابع: "وتيرتنا بدت جيدة في محاكاة السباق، كما كنا سريعين جدًا خلال السباقات الأخيرة، لذلك أعتقد بأن لدينا الفرصة لتحقيق الفوز".

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