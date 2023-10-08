اشترك
السابق / معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

قال أوسكار بياستري سائق مكلارين أن سيارة الأمان "كانت صديقته" خلال السباق القصير "الصعب جداً" في قطر، حيث نجح بتحقيق أول فوز له في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
أوسكار بياستري، مكلارين

انطلق بياستري من الخانة الأولى على شبكة انطلاق السباق القصير في لوسيل، لكنه بدأ سباقه مع إطارات ميديوم، حيث تجاوزه جورج راسل سائق مرسيدس الذي كان على إطارات سوفت في اللفة الثالثة بعد استئناف السباق.

لكن وبينما قدمت تلك الإطارات أفضلية في البداية، لكن ومع تآكلها لاحقاً، عادت الأفضلية إلى إطارات ميديوم.

وفي اللفة العاشرة استعادة بياستري الصدارة من راسل، ولم يكن هناك أي تهديد له سوى ماكس فيرستابن في المراحل الأخيرة من السباق.

ويرى بياستري أن سيارة الأمان كانت عاملاً حاسماً ساعده في صدّ فيرستابن الذي تعافى من اللفة الأولى السيئة، لينهي ثانياً ويحسم لقبه الثالث في البطولة العالمية.

حيث قال بياستري: "لقد كان سباقاً صعباً للغاية. حيث رأيت أولئك على إطارات سوفت، اعتقدتُ أننا سنواجه المتاعب، لكن إطاراتهم تآكلت بسرعة كبيرة".

وأكمل: "سيارة الأمان كانت صديقتي بالتأكيد اليوم، حالما بات ماكس خلفي".

وأردف: "لكن وتيرتنا كانت جيدة، وفي إطار كان علينا إدارة الإطارات كثيراً، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية وأنا مسرور حقاً".

واسترسل: "حالما بات ماكس ثانياً، اعتقدتُ أنني سأواجه المتابع، لكن وتيرتنا كانت جيدة ونجحت بإدارة الإطارات جيداً".

اقرأ أيضاً:

وتأخر زميله لاندو نوريس كذلك من مركز انطلاقه الثاني، لكنه شق طريقه للأمام كذلك، ليحرز المركز الثالث على منصة التتويج بعد أن انتزعه من راسل في اللفة الأخيرة.

"قام أوسكار بعمل مذهل، لقد قدم أسبوعاً خالياً من الأخطاء" قال نوريس.

وأكمل: "ارتكبتُ الكثير من الأخطاء، لكنه لم يفعل. نجح بالاستفادة وقام بعمل أفضل، لذا تهانينا له ولفريقنا الذي قام بعمل مذهل".

وأردف: "كان سباقاً صعباً بالنسبة لي. انطلاقة سيئة وكل شيء كان صعباً، لكنني قاتلت كذلك للعودة، مع بعض المنافسة والتجاوزات الجيدة حتى اللفة الأخيرة على جورج".

واستكمل: "كانت إطارات سوفت جيدة جداً في اللفة الأولى والبدايات، لكننا كنا محظوظين بدخول سيارة الأمان عدة مرات".

المشاركات
التعليقات

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير
خلدون يونس More from
خلدون يونس
بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير

بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير

هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار

هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

لاندو نوريس More from
لاندو نوريس
مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023 مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

نوريس بعد المركز الثاني في اليابان: مكلارين "ليست بعيدة جداً" عن فيرستابن

نوريس بعد المركز الثاني في اليابان: مكلارين "ليست بعيدة جداً" عن فيرستابن

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

نوريس بعد المركز الثاني في اليابان: مكلارين "ليست بعيدة جداً" عن فيرستابن نوريس بعد المركز الثاني في اليابان: مكلارين "ليست بعيدة جداً" عن فيرستابن

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين More from
مكلارين
مكلارين تتوقع "عودة مرسيدس بقوة" في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد

مكلارين تتوقع "عودة مرسيدس بقوة" في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد

فورمولا 1

مكلارين تتوقع "عودة مرسيدس بقوة" في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد مكلارين تتوقع "عودة مرسيدس بقوة" في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد

مكلارين تقوي علاقاتها مع تويوتا وسط تصاعد شائعات عودتها للفورمولا واحد

مكلارين تقوي علاقاتها مع تويوتا وسط تصاعد شائعات عودتها للفورمولا واحد

فورمولا 1

مكلارين تقوي علاقاتها مع تويوتا وسط تصاعد شائعات عودتها للفورمولا واحد مكلارين تقوي علاقاتها مع تويوتا وسط تصاعد شائعات عودتها للفورمولا واحد

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي"  بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك