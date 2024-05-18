بياستري بعد التأهل ثانياً في إيمولا: نمتلك قدرة المنافسة على الفوز

تحديث: تلقى أوسكار بياستري سائق مكلارين عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق الغد في إيمولا على إثر إعاقته كيفن ماغنوسن في التصفيات، بالتالي سينطلق من المركز الخامس.

تأهل بياستري ثانياً في إيمولا، أمام زميله لاندو نوريس، وقريباً جداً من فيرستابن الذي نجح بالعودة من جولة صعبة ليسجل أسرع الأزمنة على الحلبة الأسطورية.

وكانت الفوارق ضئيلة جداً بين السائقين الأوائل، وربما كانت الأقرب حتى الآن في الحقبة الحالية.

ورغم أن فيراري كانت تمنّي النفس بتأدية قوية على الحلبة الإيطالية، لكن مكلارين تفوقت عليها في النهاية.

وبدا بياستري مسروراً للغاية بعد التصفيات.

حيث قال: "تصفيات جيدة للغاية. لم يكن المنعطف الأخير مثالياً، لكنني أعتقد أنه من الصعب جداً هنا إكمال لفة مثالية".

وأكمل: "مسرور جداً، وقد كنت مرتاحاً للغاية على متن السيارة منذ الأمس. كنت قريباً جداً، جداً من قطب الانطلاق الأول، لكنني مسرور للغاية".

وأردف: "مضى بعض الوقت منذ أن تأهلتُ بمركزٍ كهذا، لذا أنا مسرور جداً من كيفية سير الجولة حتى الآن".

وتعقيباً على إمكانية منافسة ريد بُل في السباق، أجاب: "نعم. في الماضي كنا نقول لا، لكن مع التأدية التي نقدمها مؤخراً، تعلمنا أن نقول نعم".

وأكمل: "سنرى ما بوسعنا تحقيقه. بالتأكيد لا يمكنك تجاهل ماكس على الإطلاق أو ريد بُل لكن ثقتنا مرتفعة".

وأضاف: "بالطبع هذه ليست الحلبة الأسهل لناحية التجاوزات لكن الثقة مرتفعة حيال قدرتنا على تقديم أداء جيد".

من جهته، كرر نوريس أفكار زميله، مؤكداً أن النتيجة ممتازة للفريق ككل.

فقال: "مركزٌ ثالث ليس سيئاً على الإطلاق. نعم كنتُ قريباً من المركز الأول بهوامش ضئيلة للغاية".

وأضاف: "يوم جيد لنا كفريق وقد قام أوسكار بعمل رائع وكذلك ماكس. متحمس ولا أكاد أطيق صبراً للسباق".

واختتم: " التقدم على فيراري نتيجة جيدة لنا. لكن المعركة ستكون متقاربة. وسيكون سباقاً جميلاً ونأمل أن يكون حماسياً!".