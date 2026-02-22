بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

في الفترة الأخيرة، عبّر أوسكار بياستري ومدير فريقه مكلارين أندريا ستيلا عن مخاوف تتعلق بسلامة الانطلاقة. وتستند هذه المخاوف إلى أن محركات التوربو من الجيل الجديد تحتاج إلى وقت أطول عند الانطلاق.

وبأخذ هذه المخاوف في الاعتبار، اختبرت إدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات إجراء انطلاقة جديد في نهاية كل يوم من تجارب البحرين. وفي النهاية، تم استخدام أضواء زرقاء وامضة لإبلاغ السائقين بأن إجراء الانطلاقة على وشك البدء. ويهدف هذا التغيير إلى منع حوادث الانطلاقة من خلال تنبيه السائقين قبل إشارات الانطلاق.

وعند النظر إلى الأمر، يبدو أن هذا الحل البسيط قد لاقى قبولًا إيجابيًا من ناحية السلامة.

لكن من ناحية الأداء، تجذب فيراري الانتباه عند خط الانطلاق. وبدأت الشائعات حول أن إجراءات الانطلاقة هذا الموسم تمثل نقطة قوة لفيراري من سائق مرسيدس جورج راسل.

وكان جورج راسل قد قال قبل التجارب إنه سيدخل المنعطف الأول على الترس الأول بسيارة مرسيدس، بينما تستطيع فيراري فعل ذلك على تروس أعلى، ويرى راسل أن هذا قد يمنح فيراري أفضلية كبيرة عند الانطلاقة.

أما بياستري، فيعزو الفوارق في انطلاقات التجارب إلى عملية التعلّم التي يتطلبها إجراء انطلاق أكثر تعقيدًا، ويعتقد أن السائقين سيتغلبون على هذا التحدي.

حيث قال بعد التجارب: "أعتقد أن الوضع عشوائي جدًا الآن، ونحن جميعًا نعيد تعلّم ما هو الانطلاق الجيد وما هو الانطلاق السيئ. إذا ارتكبت أخطاء، فقد تقع في فخاخ كبيرة مثل التسبب في فوضى عند الانطلاقة".

وتابع: "إضافة إلى إدارة قوة الانطلاق والإجراء نفسه، فإن طريقة الانطلاق أصبحت أصعب بكثير مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "استنادًا إلى الوضع الحالي، هناك من يدير العملية بشكل جيد، بينما يرتكب آخرون أخطاء. لذلك قد نشهد بعض الانطلاقات المشابهة لما رأيناه هذا الأسبوع في المحاولات الأولى. لكن أعتقد أنه مع مرور الوقت، وبسرعة، سيبدأ من يرتكب الأخطاء في التعلّم".

وعند سؤاله عن تجربته الشخصية في الانطلاق، قال السائق الأسترالي: "لم تكن سيئة أمس أيضًا. كنت في الخلف، لكن أعتقد أنني تجاوزت أربع سيارات".