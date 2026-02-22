تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

جميع الإحصائيات الهامة من تحارب ما قبل موسم 2026 للفورمولا 1 في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
جميع الإحصائيات الهامة من تحارب ما قبل موسم 2026 للفورمولا 1 في البحرين
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

يتوقع أوسكار بياستري، الذي عبّر عن مخاوف تتعلق بالسلامة عند الانطلاقات في موسم 2026، أن نشهد انطلاقات "عشوائية" مع الإجراءات الجديد. لكنه يعتقد أنه بعد بضعة سباقات سيتأقلم جميع السائقين مع هذا الوضع ويصلون إلى مستوى متقارب.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

في الفترة الأخيرة، عبّر أوسكار بياستري ومدير فريقه مكلارين أندريا ستيلا عن مخاوف تتعلق بسلامة الانطلاقة. وتستند هذه المخاوف إلى أن محركات التوربو من الجيل الجديد تحتاج إلى وقت أطول عند الانطلاق.

وبأخذ هذه المخاوف في الاعتبار، اختبرت إدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات إجراء انطلاقة جديد في نهاية كل يوم من تجارب البحرين. وفي النهاية، تم استخدام أضواء زرقاء وامضة لإبلاغ السائقين بأن إجراء الانطلاقة على وشك البدء. ويهدف هذا التغيير إلى منع حوادث الانطلاقة من خلال تنبيه السائقين قبل إشارات الانطلاق.

وعند النظر إلى الأمر، يبدو أن هذا الحل البسيط قد لاقى قبولًا إيجابيًا من ناحية السلامة.

لكن من ناحية الأداء، تجذب فيراري الانتباه عند خط الانطلاق. وبدأت الشائعات حول أن إجراءات الانطلاقة هذا الموسم تمثل نقطة قوة لفيراري من سائق مرسيدس جورج راسل.

اقرأ أيضاً:

وكان جورج راسل قد قال قبل التجارب إنه سيدخل المنعطف الأول على الترس الأول بسيارة مرسيدس، بينما تستطيع فيراري فعل ذلك على تروس أعلى، ويرى راسل أن هذا قد يمنح فيراري أفضلية كبيرة عند الانطلاقة.

أما بياستري، فيعزو الفوارق في انطلاقات التجارب إلى عملية التعلّم التي يتطلبها إجراء انطلاق أكثر تعقيدًا، ويعتقد أن السائقين سيتغلبون على هذا التحدي.

حيث قال بعد التجارب: "أعتقد أن الوضع عشوائي جدًا الآن، ونحن جميعًا نعيد تعلّم ما هو الانطلاق الجيد وما هو الانطلاق السيئ. إذا ارتكبت أخطاء، فقد تقع في فخاخ كبيرة مثل التسبب في فوضى عند الانطلاقة".

وتابع: "إضافة إلى إدارة قوة الانطلاق والإجراء نفسه، فإن طريقة الانطلاق أصبحت أصعب بكثير مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "استنادًا إلى الوضع الحالي، هناك من يدير العملية بشكل جيد، بينما يرتكب آخرون أخطاء. لذلك قد نشهد بعض الانطلاقات المشابهة لما رأيناه هذا الأسبوع في المحاولات الأولى. لكن أعتقد أنه مع مرور الوقت، وبسرعة، سيبدأ من يرتكب الأخطاء في التعلّم".

وعند سؤاله عن تجربته الشخصية في الانطلاق، قال السائق الأسترالي: "لم تكن سيئة أمس أيضًا. كنت في الخلف، لكن أعتقد أنني تجاوزت أربع سيارات".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين
المزيد من
أوسكار بياستري

بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً
المزيد من
مكلارين

نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد