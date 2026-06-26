بعد السباق الصعب في برشلونة، أوضح أوسكار بياستري سائق مكلارين أن الأمور لن تكون سهلة في النمسا أيضًا، مشيرًا إلى أن فيراري تحقق تقدمًا، وأن مرسيدس تمثل المعيار، بينما تستعد ريد بُل لجلب حزمة تحديثات كبيرة.

وشدد السائق الأسترالي على أن مكلارين لا تنجرف وراء نتائجها السابقة في النمسا، قائلًا: "ليس لدينا أي اعتقاد بأننا سنصبح رائعين فجأة هنا، نحن بالتأكيد لسنا في هذه المرحلة الآن".

وأضاف: "نأمل أن نقترب من منافسينا وأن نستفيد بالشكل الأمثل من أية مشاكل قد يواجهونها. لكن بصراحة، يبدو أن الفوز اعتمادًا على سرعتنا وحدها، أي من خلال الأداء الخالص، مجرد حلم في الوقت الحالي. ومع ذلك، يسعدني بالطبع أن أتفاجأ بطريقة إيجابية".

وأوضح بياستري، الذي وصف بداية الموسم بأنها متقلبة، أن الفريق بحاجة ماسة إلى تحديثات جديدة لتحسين سرعة السيارة واستقرارها.

فقال: "نعلم داخل الفريق أننا نعاني من نقص في الأداء. نحن متأخرون قليلًا في جميع الجوانب، ولا توجد نقطة واحدة نتميز فيها بشكل واضح، لكننا في المقابل لسنا سيئين في أي جانب أيضًا".

وتابع: "علينا تطوير السيارة للحاق بمرسيدس. وسنرى خلال السباق ما إذا كانت فيراري قادرة على الحفاظ على مستواها. لكي ننافس، علينا جلب التحديثات قبل منافسينا، لأن هذا هو ما يصنع الفارق الحقيقي في ظل حقبة اللوائح التقنية الجديدة".

وعن إمكانية استخدام تصميم الجناح الخلفي الجديد الذي كشف عنه الفريق هذا الأسبوع، قال بياستري: "لا نخطط لاستخدام تصميم الجناح الخلفي الجديد في السباق. سيُستخدم فقط على سيارة لاندو يوم الجمعة لأغراض الاختبارات".

واختتم: "بالطبع رأينا بعض الحلول المبتكرة من الفرق الأخرى، ونعلم أنها تفرض تحديات بحد ذاتها. لذلك لا ننوي استخدامه في السباق حتى نتأكد تمامًا من متانته واستقراره".