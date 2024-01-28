بياستري: الزخم أمر "حاسم" بعد تخطي مكلارين لجميع التوقعات في موسم 2023

اعترف أندريا ستيلا، مدير الفريق الجديد، وزاك براون، المدير التنفيذي لفريق مكلارين، بأنه تم تفويت أهداف التطوير خلال الفترة الشتوية لموسم 2023 المنصرم.

وبالتالي، لم تتمكن السيارة من تسجيل أية نقطة في أول جولتين، ولكن بعد حزمة تحديثات أساسية من ثلاث مراحل، باتت السيارة أقرب منافسي فريق ريد بُل، الذي هيمن بالكامل على الموسم.

وضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح أوسكار بياستري، النجم الصاعد الجديد في الفورمولا واحد، والذي حقق الفوز بسباق جولة قطر القصير، أن سرعة تطوّر الفريق في موسم 2023 تجاوزت توقعات الجميع.

حيث قال: "لدي ثقة تامة في [ستيلا]، وفي زاك، وفي جوانب مختلفة من عملنا كفريق".

وأكمل: "لقد تجاوزنا توقعات الجميع فيما يتعلق بسرعة قدرتنا على تغيير الأمور. بالنسبة لي، ما كان ملفتاً للانتباه هو أنني شعرت بوجود قاعدة جيدة جداً مع فريق السباقات في السباقات. وعندما كان علينا إجراء تغييرات، قمنا بذلك، وسارت الأمور بشكل جيد".

وأردف: "كانت التحديثات قادرة على تحقيق كل ما نأمل فيه، وفي بعض الحالات تجاوزت توقعاتنا في حالات معينة. لم أتوقع أن أكون في هذا الموقف بهذه السرعة أثناء تواجدي مع مكلارين".

وتابع: "كانت الأرقام ضمن التوقعات، لكن لم نتوقع أن نتحسّن إلى هذا الحد".

واسترسل: "ما حاولنا الإبقاء عليه ضمن منظورنا منذ البداية هو 'نعم، نحن بطيئون وضمن القسم الخلفي من الترتيب. ولكننا في الواقع لن نحتاج الكثير للوصول إلى القسم الأمامي’".

وبالنظر إلى أن مكلارين تعمل ضمن نفق هواء جديد، إضافة لجذب موظفين فنيين مرموقين من ريد بُل وفيراري لموسم 2024، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى تطوير مفهوم سيارة جديدة لهذا الموسم مثل مرسيدس وفيراري، فمن المتوقع أن يكون الفريق منافساً لـ ريد بُل.

وحين سُئل ما إذا كانت مكلارين ستواصل مسارها الصاعد للحاق بالعلامة النمساوية، أو ما إذا كانت منحنى التطوير سيتوقف، أجاب بياستري: "الأمر الأهم هو متابعة الزخم. إذا توقف، فإنك ستتراجع".

وتابع: "بالطبع، لا نعرف ما الذي ستقدمه الفرق الأخرى".

وأردف: "نحن مسرورون أكثر مما كنا عليه في مثل هذا الوقت قبل 12 شهراً بالنسبة لكيفية سير الأمور. ولكن حتى تصل إلى الحلبة، فإنك لا تعرف حقاً كيف ستكون الأمور".

واستكمل: "بالمقابل، ما زالت لدينا نقاط ضعف واضحة [على السرعات المنخفضة] مقارنةً بمنافسينا. ولكن لدينا أيضاً نقاط قوة جيدة كذلك".

واختتم: "كيف ستتوازن هذه النقاط مقابل بعضها البعض، من الصعب حتى بالنسبة لنا أن نعرف. كل فريق لديه نوع من تقلب الأداء في كل حلبة".