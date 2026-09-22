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بياستري: الذكاء الاصطناعي في السيارة يجعلني أنني مجرد "راكب"

اعترف أوسكار بياستري سائق مكلارين، بأنه خلال قيادة سيارة الفورمولا 1 لموسم 2026، كانت هناك لحظات شعر فيها بأنه "مجرد راكب" بسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

يخوض أوسكار بياستري موسمًا صعبًا. ويواجه السائق الأسترالي صعوبات في التأقلم مع الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، ولم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي انتصار في الموسم.

وقد أدى التوزيع شبه المتساوي بنسبة 50:50 للطاقة بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي في سيارات الجيل الجديد إلى تغيير خصائص القيادة بشكل كبير. 

إلا أن بياستري كان أحد السائقين الذين صرحوا بأقل قدر من الآراء حول هذه السيارات حتى الآن.

لكن سائق مكلارين أدلى باعتراف لافت بشأن أنظمة الكمبيوتر المستخدمة في السيارات، والتي تتعلم بشكل نشط كيفية استخدام البطارية على الحلبة وخلال اللفة بأكملها.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بأنه "مجرد راكب في نظام سباق يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي" أثناء وجوده على الحلبة، أجاب بياستري: "أحيانًا، نعم".

وأكمل: "أعتقد أن هذه مشكلة أكبر في حلبة مثل سبا أو سيلفرستون. أما في هنغارورينغ أو زاندفورت، فلا أتوقع حقًا مثل هذه المشكلة، لأن الخطوط المستقيمة أقصر بكثير". 

وأضاف: "لذلك، حتى لو كانت هناك اختلافات، فمن المفترض أن تكون تأثيراتها أقل بكثير".

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وأردف: "لكن فكرة أن تفقد سيارة سباق فعليًا نصف قوتها قبل أن ينتهي الخط المستقيم تكون أحيانًا صعبة جدًا على الاستيعاب".

كما أوضح بياستري كيف تدير السيارة الطاقة بشكل مختلف في المقاطع المختلفة من حلبة سبا-فرانكورشان الأسطورية.

حيث قال: "حتى في سبا، أمضينا جزءًا كبيرًا من اللفة في المقطع الأوسط باستخدام محرك الاحتراق الداخلي فقط، من دون أي دعم من البطارية. إنه شعور غريب بحد ذاته".

وأردف: "من الغريب حقًا أن تمتلك مستوى معينًا من القوة في بعض المنعطفات وأن تستخدم القوة الكاملة في أخرى".

وتابع "أعتقد أن سبا كانت محبطة بشكل خاص. ولم يكن هذا صحيحًا بالنسبة إليّ فقط، بل بالنسبة إلى العديد من السائقين الآخرين أيضًا".

واختتم: "لأن الفروقات الصغيرة في الشيفرة البرمجية وكيفية عمل المحركات أحدثت فارقًا هائلًا في أزمنة اللفات".

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