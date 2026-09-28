بياستري: الخطأ الذي كلّفني منصة تتويج باكو كان "غريبًا بعض الشيء"

وصف سائق مكلارين للفورمولا 1 أوسكار بياستري خطأه المتأخر في سباق جائزة أذربيجان الكبرى بأنه "غريب بعض الشيء"، بعدما خسر فرصة الصعود إلى منصة التتويج في باكو.

وكان بياستري يحتل المركز الثالث بعد إعادة الانطلاق الثانية خلف سيارة الأمان، وتعرض لضغط من إسحاق حجار سائق ريد بُل بعدما تجاوزه ماكس فيرستابن عند إعادة الانطلاق الأولى.

وأثناء محاولته الدفاع من الجهة الداخلية عند المنعطف الأول، أغلق السائق الأسترالي مكابحه بشكل هائل وواصل السير مباشرة، ليتراجع من المركز الثالث إلى الخامس عشر، أي المركز قبل الأخير ضمن المجموعة المتقاربة من السيارات.

وقال بياستري: "أحتاج إلى إلقاء نظرة على الأمر، لأنه كان غريبًا بعض الشيء أن تغلق العجلتان الأماميتان بهذه السرعة. لم أعتقد أنني فعلت شيئًا استثنائيًا. من الواضح أنني كنت على خط مختلف عما أكون عليه عادة لأنني كنت أدافع. لذلك لا أعرف ما إذا كنت قد مررت فوق تحدب في الطريق أو شيئًا من هذا القبيل، لكنه كان بالتأكيد مفاجأة بالنسبة إليّ".

وأضاف: "بمجرد أن تقدم ماكس، لم تكن لدي فرصة لاستعادة المركز أمامه، لكن كان من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كنت أستطيع إبقاء حجار خلفي. وبصراحة، ربما كان ذلك سيكون صعبًا. من الصعب الحكم باستخدام الإطارات المتوسطة لأن إطاراتهم تعرضت لتسطح كبير جدًا، لكنني لم أشعر بأنني بحالة جيدة على الإطارات المتوسطة مثلما كنت على الإطارات اللينة".

وأردف: "أعتقد أننا ربما كنا سنحتل المركز الرابع. هناك فرق بين أن تقول 'كان بإمكاننا أن نكون في المركز...' وبين المكان الذي تنهي فيه السباق فعليًا."

وكان بياستري يعاني بشكل سيئ السمعة طوال الموسم مع سيارات الفورمولا 1 بمواصفاتها لعام 2026، لكنه تفوق هذه المرة على زميله في الفريق لاندو نوريس في باكو، إذ عادل السائق البالغ من العمر 25 عامًا أفضل نتيجة تأهيلية له هذا الموسم بالمركز الثالث، وكان قادرًا على تحقيق أول صعود له إلى منصة التتويج منذ ميامي.

وأوضح: "بشكل عام، لا أستطيع بالضرورة أن أقول إنني كنت أشعر براحة أكبر، لكنني تمكنت من استخراج المزيد من زمن اللفة من السيارة. وتمكنت خصوصًا من فهم الاتجاه الذي أحتاج إلى اتباعه في قيادتي".

وأكمل: "باستثناء لحظة واحدة في السباق، أشعر بأنها كانت عطلة نهاية أسبوع بمستوى أقرب بكثير إلى ما أتوقعه من نفسي. ومن هذه الناحية، كانت الأمور أكثر تشجيعًا بكثير. لكن من الواضح أن الأمر مؤلم جدًا ألّا يكون لدي أي شيء أظهره مقابل ذلك حتى الآن."

إذًا، ما الاتجاه الذي احتاج بياستري إلى اتباعه في قيادته تحديدًا؟

وأوضح: "مع السيارات السابقة، خصوصًا في السباق، كنت تقود عند 99 بالمئة. كان عليك الاعتناء بالإطارات قليلًا، وكانت القيادة عند 99 بالمئة هي أسرع طريقة للقيادة".

وأردف: "أما مع هذه السيارات، فيبدو أنك بحاجة إلى أن تكون عند 101 بالمئة طوال الوقت، وبمجرد ألّا تكون كذلك، تبدأ بخسارة زمن اللفة بشكل هائل. ولهذا أقول إنني لم أشعر بالضرورة براحة أكبر هذا الأسبوع، لكنني تمكنت من الوصول إلى مستوى 101 أو 100 بالمئة بسهولة أكبر قليلًا".

وأكمل: "أشعر بأنني تعلمت بالتأكيد بعض الأمور المثيرة للاهتمام في عطلة نهاية الأسبوع هذه ويمكنني الاستفادة منها مستقبلًا، لكن من المؤكد أن الأمر لا يزال عملية تعلم".