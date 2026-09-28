تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لماذا كانت مكلارين أبطأ بكثير من مرسيدس على المقاطع المستقيمة في باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لماذا كانت مكلارين أبطأ بكثير من مرسيدس على المقاطع المستقيمة في باكو

دبليو إي سي: ألبين خسرت فوز فوجي بفارق 0.591 ثانية لأنها "لم ترغب في التضحية بسيارة"

دبليو إي سي
دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: ألبين خسرت فوز فوجي بفارق 0.591 ثانية لأنها "لم ترغب في التضحية بسيارة"

بياستري: الخطأ الذي كلّفني منصة تتويج باكو كان "غريبًا بعض الشيء"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بياستري: الخطأ الذي كلّفني منصة تتويج باكو كان "غريبًا بعض الشيء"

عودة أنتونيللي من المركز 16 إلى الخامس في باكو كانت "تعافيًا محسوبًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
عودة أنتونيللي من المركز 16 إلى الخامس في باكو كانت "تعافيًا محسوبًا"

ريد بُل: ربما قدمنا أفضل أداء لنا هذا العام في سباق باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ريد بُل: ربما قدمنا أفضل أداء لنا هذا العام في سباق باكو

مرسيدس: فيرستاين كان مثل سمكة قرش شمّت رائحة الدم في سباق باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مرسيدس: فيرستاين كان مثل سمكة قرش شمّت رائحة الدم في سباق باكو

دبليو إي سي: تويوتا تحقق فوزًا مفاجئًا على أرضها في فوجي بعد سباق فوضوي مليء بالحوادث

دبليو إي سي
دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: تويوتا تحقق فوزًا مفاجئًا على أرضها في فوجي بعد سباق فوضوي مليء بالحوادث

ألبين تصدر بيانًا مع تصاعد الإساءات المرتبطة بكولابينتو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألبين تصدر بيانًا مع تصاعد الإساءات المرتبطة بكولابينتو
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

بياستري: الخطأ الذي كلّفني منصة تتويج باكو كان "غريبًا بعض الشيء"

تسبب إغلاق مكابح ضخم في خسارة بياستري فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج في أذربيجان، ولم يتمكن الأسترالي من تفسير ما حدث بشكل كامل.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

وصف سائق مكلارين للفورمولا 1 أوسكار بياستري خطأه المتأخر في سباق جائزة أذربيجان الكبرى بأنه "غريب بعض الشيء"، بعدما خسر فرصة الصعود إلى منصة التتويج في باكو.

وكان بياستري يحتل المركز الثالث بعد إعادة الانطلاق الثانية خلف سيارة الأمان، وتعرض لضغط من إسحاق حجار سائق ريد بُل بعدما تجاوزه ماكس فيرستابن عند إعادة الانطلاق الأولى.

وأثناء محاولته الدفاع من الجهة الداخلية عند المنعطف الأول، أغلق السائق الأسترالي مكابحه بشكل هائل وواصل السير مباشرة، ليتراجع من المركز الثالث إلى الخامس عشر، أي المركز قبل الأخير ضمن المجموعة المتقاربة من السيارات.

وقال بياستري: "أحتاج إلى إلقاء نظرة على الأمر، لأنه كان غريبًا بعض الشيء أن تغلق العجلتان الأماميتان بهذه السرعة. لم أعتقد أنني فعلت شيئًا استثنائيًا. من الواضح أنني كنت على خط مختلف عما أكون عليه عادة لأنني كنت أدافع. لذلك لا أعرف ما إذا كنت قد مررت فوق تحدب في الطريق أو شيئًا من هذا القبيل، لكنه كان بالتأكيد مفاجأة بالنسبة إليّ".

وأضاف: "بمجرد أن تقدم ماكس، لم تكن لدي فرصة لاستعادة المركز أمامه، لكن كان من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كنت أستطيع إبقاء حجار خلفي. وبصراحة، ربما كان ذلك سيكون صعبًا. من الصعب الحكم باستخدام الإطارات المتوسطة لأن إطاراتهم تعرضت لتسطح كبير جدًا، لكنني لم أشعر بأنني بحالة جيدة على الإطارات المتوسطة مثلما كنت على الإطارات اللينة".

وأردف: "أعتقد أننا ربما كنا سنحتل المركز الرابع. هناك فرق بين أن تقول 'كان بإمكاننا أن نكون في المركز...' وبين المكان الذي تنهي فيه السباق فعليًا."

وكان بياستري يعاني بشكل سيئ السمعة طوال الموسم مع سيارات الفورمولا 1 بمواصفاتها لعام 2026، لكنه تفوق هذه المرة على زميله في الفريق لاندو نوريس في باكو، إذ عادل السائق البالغ من العمر 25 عامًا أفضل نتيجة تأهيلية له هذا الموسم بالمركز الثالث، وكان قادرًا على تحقيق أول صعود له إلى منصة التتويج منذ ميامي.

وأوضح: "بشكل عام، لا أستطيع بالضرورة أن أقول إنني كنت أشعر براحة أكبر، لكنني تمكنت من استخراج المزيد من زمن اللفة من السيارة. وتمكنت خصوصًا من فهم الاتجاه الذي أحتاج إلى اتباعه في قيادتي".

وأكمل: "باستثناء لحظة واحدة في السباق، أشعر بأنها كانت عطلة نهاية أسبوع بمستوى أقرب بكثير إلى ما أتوقعه من نفسي. ومن هذه الناحية، كانت الأمور أكثر تشجيعًا بكثير. لكن من الواضح أن الأمر مؤلم جدًا ألّا يكون لدي أي شيء أظهره مقابل ذلك حتى الآن."

إذًا، ما الاتجاه الذي احتاج بياستري إلى اتباعه في قيادته تحديدًا؟

وأوضح: "مع السيارات السابقة، خصوصًا في السباق، كنت تقود عند 99 بالمئة. كان عليك الاعتناء بالإطارات قليلًا، وكانت القيادة عند 99 بالمئة هي أسرع طريقة للقيادة".

وأردف: "أما مع هذه السيارات، فيبدو أنك بحاجة إلى أن تكون عند 101 بالمئة طوال الوقت، وبمجرد ألّا تكون كذلك، تبدأ بخسارة زمن اللفة بشكل هائل. ولهذا أقول إنني لم أشعر بالضرورة براحة أكبر هذا الأسبوع، لكنني تمكنت من الوصول إلى مستوى 101 أو 100 بالمئة بسهولة أكبر قليلًا".

وأكمل: "أشعر بأنني تعلمت بالتأكيد بعض الأمور المثيرة للاهتمام في عطلة نهاية الأسبوع هذه ويمكنني الاستفادة منها مستقبلًا، لكن من المؤكد أن الأمر لا يزال عملية تعلم".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق عودة أنتونيللي من المركز 16 إلى الخامس في باكو كانت "تعافيًا محسوبًا"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

لماذا كانت مكلارين أبطأ بكثير من مرسيدس على المقاطع المستقيمة في باكو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لماذا كانت مكلارين أبطأ بكثير من مرسيدس على المقاطع المستقيمة في باكو

دبليو إي سي: ألبين خسرت فوز فوجي بفارق 0.591 ثانية لأنها "لم ترغب في التضحية بسيارة"

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: ألبين خسرت فوز فوجي بفارق 0.591 ثانية لأنها "لم ترغب في التضحية بسيارة"

بياستري: الخطأ الذي كلّفني منصة تتويج باكو كان "غريبًا بعض الشيء"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بياستري: الخطأ الذي كلّفني منصة تتويج باكو كان "غريبًا بعض الشيء"

عودة أنتونيللي من المركز 16 إلى الخامس في باكو كانت "تعافيًا محسوبًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
عودة أنتونيللي من المركز 16 إلى الخامس في باكو كانت "تعافيًا محسوبًا"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟