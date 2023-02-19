بياستري: الخروج المثير للجدل من ألبين لا يضع أي ضغط إضافي على كاهلي

كان بياستري خلال الصيف الماضي في مركز نزاع بين مكلارين وألبين التي كان يشغل دور السائق الاحتياطي لديها.

إذ وبعد الإعلان عن رحيل فرناندو ألونسو إلى أستون مارتن، سارعت ألبين بالإعلان عن بياستري ليكون بديلًا للإسباني في موسم 2023 بجوار إستيبان أوكون، لكن سرعان ما نفى الأسترالي الشاب ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعلن بأنه وقّع بالفعل صفقة مع مكلارين.

لاحقًا، أقرّت لجنة الاعتراف بالعقود صحة ذلك العقد مع مكلارين وأن بياستري لديه حرية التسابق مع فريق ووكينغ.

وكان بياستري قد تلقى الكثير من ردود الفعل السلبية حينها، إذ شكك أوتمار زافناور مدير فريق ألبين في ولائه، بل وهدد بأن يقاضيه من أجل استعادة الأموال التي تم إنفاقها على تطوير مسيرة بطل الفورمولا 3 والفورمولا 2.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا يشعر بضغط جرّاء كل هذه الأمور، قال بياستري: "لا أعتقد بأن ذلك الجانب يُضيف أيّ ضغط عليّ".

وأضاف: "لطالما اعتقدت بأنه ومع نتائجي السابقة في فئات الناشئين فإن سيكون هنالك عنصر التوقّع مع دخولي الفورمولا واحد. وأرى أنه وبينما وجّهت تلك الدراما الكثير من الانتباه نحوي، لكن ليس لذلك علاقة بقيادتي".

وتابع: "لذلك لا أعتقد بأن هنالك أيّ ضغط، أنا فقط أحاول التأقلم مع الوضع الحالي، وبالطبع سيكون ذلك صعبًا بعض الشيء في ظل غيابي عن السباقات لعام، حيث أحاول تعويض ذلك سريعًا".