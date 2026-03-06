بياستري: التجارب الحرة في أستراليا كانت من بين الأكثر تعقيدًا في مسيرتي
قال أوسكار بياستري سائق مكلارين إن يوم الجمعة في ملبورن كان صعبًا للغاية، مؤكدًا أن الحصة الأولى من التجارب الحرة كانت من أكثر الحصص تعقيدًا التي خاضها في مسيرته.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: آني غراف
بعد فترة توقف شتوية مزدحمة، انطلق موسم الفورمولا 1 الجديد اليوم الجمعة 6 مارس. ومع وجود العديد من علامات الاستفهام حول الموسم الجديد، كان أداء الفرق موضع ترقب كبير.
وسارت الحصة الأولى من التجارب الحرة بشكل جيد خاصة لفيراري وريد بُل، إذ تصدرتا الحصة، تلتهما مرسيدس. في المقابل، لفتت أستون مارتن الانتباه بسبب مشاكلها خلال هذه الحصة، بينما لم تقدم مكلارين أداءً جيدًا كذلك.
وجاء أول علم أصفر في الموسم من أوسكار بياستري خلال الدقائق الأولى على الحلبة. وأوضح بياستري عبر الراديو أن دواسة الوقود علقت، لكنه تمكن من إعادة السيارة إلى الحركة.
أما زميله لاندو نوريس فأنهى الحصة الأولى مبكرًا بسبب مشكلة في علبة التروس.
وقد تحدث بياستري بعد نهاية حصتي التجارب اليوم الجمعة، موضحًا أنه كان من الصعب جدًا التأقلم مع السيارة في الحصة الأولى، بينما أصبحت الأمور أكثر طبيعية قليلًا في الحصة الثانية.
حيث قال: "كان الأمر مختلفًا بالتأكيد. أعتقد أن التجارب الحرة الأولى كانت صعبة للغاية. وبفارق كبير كانت واحدة من أصعب وأكثر حصص التجارب تعقيدًا في مسيرتي".
وأضاف: "الحصة الثانية كانت أكثر طبيعية قليلًا. سارت الأمور بسلاسة أكبر، وتمكنا من تحقيق قدر أكبر من الثبات، وبدأت الأمور تعمل كما توقعنا. كان ذلك تطورًا إيجابيًا".
ووفقًا لبياستري، فإن إيجاد هواء نظيف وإدارة الزحام واستخدام الطاقة قد يشكل تحديات كبيرة للسائقين، خاصة خلال التصفيات.
فقال: "سيكون الأمر صعبًا. لا نعرف بالضبط مدى صعوبته الآن، لكن حتى في التجارب الحرة، إذا كنت على الحلبة في توقيت مختلف عن السيارات الأخرى فسيكون الأمر صعبًا للغاية".
وتابع: "كما لاحظتم على الأرجح، يبدأ معظمنا لفاته السريعة من منتصف الخط المستقيم لمنطقة الصيانة. لذلك من الصعب جدًا تقييم السيارة التي خلفك بشكل صحيح".
واختتم: "هناك بعض المواقف الغريبة التي سنحتاج إلى التعود عليها. لكن عطلة نهاية الأسبوع ستظل مثيرة للاهتمام. أعتقد أن الجميع سيحقق تقدمًا ملحوظًا خلال الليل أثناء محاولة الوصول إلى الإعدادات المثالية".
شارك أو احفظ هذه القصّة
حادث لأوسكار بياستري في لفة التحمية يحرمه من المشاركة في سباق موطنه في أستراليا
هيمنة مرسيدس تفاجئ لوكلير بينما فيرستابن يؤكد أنه كان يتوقع ذلك
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الأولى لموسم 2026 وسط معاناة مكلارين وأستون مارتن في أستراليا
صدمة محاكاة المسافات الطويلة في أستراليا: راسل ومرسيدس يمزّقان المنافسة
بياستري يرد على الانتقادات التي تصف براون بـ"الرجل السيئ"
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات