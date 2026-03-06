بعد فترة توقف شتوية مزدحمة، انطلق موسم الفورمولا 1 الجديد اليوم الجمعة 6 مارس. ومع وجود العديد من علامات الاستفهام حول الموسم الجديد، كان أداء الفرق موضع ترقب كبير.

وسارت الحصة الأولى من التجارب الحرة بشكل جيد خاصة لفيراري وريد بُل، إذ تصدرتا الحصة، تلتهما مرسيدس. في المقابل، لفتت أستون مارتن الانتباه بسبب مشاكلها خلال هذه الحصة، بينما لم تقدم مكلارين أداءً جيدًا كذلك.

وجاء أول علم أصفر في الموسم من أوسكار بياستري خلال الدقائق الأولى على الحلبة. وأوضح بياستري عبر الراديو أن دواسة الوقود علقت، لكنه تمكن من إعادة السيارة إلى الحركة.

أما زميله لاندو نوريس فأنهى الحصة الأولى مبكرًا بسبب مشكلة في علبة التروس.

وقد تحدث بياستري بعد نهاية حصتي التجارب اليوم الجمعة، موضحًا أنه كان من الصعب جدًا التأقلم مع السيارة في الحصة الأولى، بينما أصبحت الأمور أكثر طبيعية قليلًا في الحصة الثانية.

حيث قال: "كان الأمر مختلفًا بالتأكيد. أعتقد أن التجارب الحرة الأولى كانت صعبة للغاية. وبفارق كبير كانت واحدة من أصعب وأكثر حصص التجارب تعقيدًا في مسيرتي".

وأضاف: "الحصة الثانية كانت أكثر طبيعية قليلًا. سارت الأمور بسلاسة أكبر، وتمكنا من تحقيق قدر أكبر من الثبات، وبدأت الأمور تعمل كما توقعنا. كان ذلك تطورًا إيجابيًا".

ووفقًا لبياستري، فإن إيجاد هواء نظيف وإدارة الزحام واستخدام الطاقة قد يشكل تحديات كبيرة للسائقين، خاصة خلال التصفيات.

فقال: "سيكون الأمر صعبًا. لا نعرف بالضبط مدى صعوبته الآن، لكن حتى في التجارب الحرة، إذا كنت على الحلبة في توقيت مختلف عن السيارات الأخرى فسيكون الأمر صعبًا للغاية".

وتابع: "كما لاحظتم على الأرجح، يبدأ معظمنا لفاته السريعة من منتصف الخط المستقيم لمنطقة الصيانة. لذلك من الصعب جدًا تقييم السيارة التي خلفك بشكل صحيح".

واختتم: "هناك بعض المواقف الغريبة التي سنحتاج إلى التعود عليها. لكن عطلة نهاية الأسبوع ستظل مثيرة للاهتمام. أعتقد أن الجميع سيحقق تقدمًا ملحوظًا خلال الليل أثناء محاولة الوصول إلى الإعدادات المثالية".