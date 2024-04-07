بياستري: ألونسو استعمل "تكتيكاً جيداً للغاية" مع "دي آر أس" لإبقائنا خلفه في اليابان

رغم وتيرة مكلارين القوية في تصفيات اليابان مع تأهل لاندو نوريس ثالثاً وبياستري سادساً، لكن السباق حمل نوعاً من المفاجأة للفريق.

ولم يفلح نوريس في ترجمة مركز انطلاقه إلى منصة تتويج، حيث تراجع خلف سيارتي فيراري، التي قدمت استراتيجية محكمة للغاية نقلت على إثرها كارلوس ساينز وشارل لوكلير إلى المركزين الثالث والرابع بعد تأهلهما بالمركزين الرابع والثامن.

وإضافة لذلك، تراجع بياستري في السباق خلف جورج راسل سائق مرسيدس الذي تجاوزه حتى المركز السابع، وذلك بعد معركة جمعتهما في الدقائق الأخيرة استعمل فيها فرناندو ألونسو استراتيجية منح "دي آر أس" للأسترالي الشاب بهدف صدّ هجمات سائق مرسيدس.

ورغم تصريحات مرسيدس المتفائلة قبل السباق الذي حققت فيه ريد بُل ثنائية أخرى، لكن استراتيجيتها أثارت الكثير من علامات الاستفهام، فقد اكتفت السهام الفضية بالمركزين السابع والتاسع.

حيث قال راسل معلقاً على السباق الذي شهد اختلافاً في الاستراتيجيات: "أعتقد أن بعض الاستراتيجيات كانت مفاجئة، وبشكل خاص مرسيدس".

وأكمل: "أتوقع أنهم كانوا يريدون إنجاح استراتيجية هارد-هارد كتوقف واحد، ومن ثم غيروا رأيهم إلى ميديوم".

وأردف: "لكن وتيرة لوكلير كانت مثيرة للإعجاب بتلك الاستراتيجية. أما نحن فنحاول التعلم بالتأكيد، ولا أعتقد أن استراتيجية التوقف الواحد كانت لتنجح معنا".

وأضاف: "لكن، هناك بعض الأمور المثيرة يمكن تعلمها بالتأكيد، وأعتقد أنني عانيت بعض الشيء مع الوتيرة اليوم".

وتعليقاً على معدلات التآكل التي أضرّت بوتيرته، قال: "بالتأكيد فإن معدلات التآكل كانت ستسوء لدى الجميع. لكن هل أضرّت بنا أكثر من غيرنا؟ من الصعب الإجابة".

وأكمل: "لكن، أعتقد أن وتيرة الجميع لم تكن واضحة تماماً قبل السباق بسبب عدم إكمال محاكاة لفات طويلة بشكل كامل".

وتابع: "كنت محبطاً بعض الشيء لعدم الاقتراب من فيراري وريد بُل. لكن سنرى ما بوسعنا القيام به لاحقاً".

وفيما يتعلق بمعركته مع راسل في اللفات الأخيرة خلف ألونسو، أشاد بياستري بالتكتيك الذي طبقه الإسباني المخضرم، وذلك عبر الإبطاء لمنحه "دي آر أس" بهدف مساعدته في صدّ هجمات راسل.

حيث كادت أن تفلح تلك الاستراتيجية، قبل أن يرتكب خطأ ويخسر المركز لصالح سائق مرسيدس، لكن هذا كلّه صبّ لمصلحة ألونسو، الذي أنهى السباق أمامهما بالمركز السادس.

حيث قال بياستري: "من الممكن ملاحظة أن فرناندو كان يحاول إبقائي قريباً! وما قام به كان تكتيكاً جيداً حقاً".

وأكمل: "واجهت بعض اللحظات الصعبة مع جورج، لكن في النهاية ارتكبت خطأ. ومن ثم تجاوزني.. لذا من المؤسف أن أخسر مركزاً في النهاية، لكنني عانيت بعض الشيء اليوم".

واختتم معلقاً على التقارب الكبير بينهما قبل ذلك، واضطراره للخروج عن المسار: "لا أعتقد أن ذلك يستحق التحقيق، كانت حادثة تسابق. وقد أكمل السباق أمامي على أية حال".