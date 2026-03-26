بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة
حذر أوسكار بياستري من أن حتى أصغر التغييرات في أنماط تشغيل وحدات الطاقة في الفورمولا 1 قد تؤدي إلى "عواقب غير مرغوبة" للسائقين.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي
تعرضت زيادة تعقيد هذه الأنظمة، خاصة مع الجيل الجديد من وحدات الطاقة وإدارة الطاقة في موسم 2026، لانتقادات حادة من بعض السائقين، وعلى رأسهم ماكس فيرستابن وكارلوس ساينز.
لكن أوسكار بياستري سائق مكلارين لم يبدأ حتى الآن أول سباق له في الموسم، حيث لم تتمكن مكلارين من الانطلاق في أستراليا بعد حادث أثناء التوجه إلى خط الانطلاق، ثم مرة أخرى في الصين بسبب مشكلة كهربائية على شبكة الانطلاق.
وفي شنغهاي، كانت الحاجة إلى أسلوب الرفع وترك التسارع و"السوبر كليبنج" أقل مقارنة بأستراليا، وذلك بسبب توفر فرص أكبر لشحن البطاريات.
ومع ذلك، أوضح بياستري أن حتى أصغر تغيير في هذه الأنظمة المعقدة قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة.
حيث قال: "هذه أنظمة معقدة للغاية. هناك الكثير من القواعد المتعلقة بوحدات الطاقة، وأحيانًا عندما تغيّر شيئًا واحدًا، قد يؤدي ذلك إلى نتيجة غير مقصودة في مكان آخر".
وأضاف: "في حلبة مثل شنغهاي، لا تحتاج إلى السوبر كليبنج أو الرفع وترك التسارع لأن استعادة الطاقة عالية جدًا. لكن تظهر مشاكل أخرى لأنك لا تستطيع استعادة القدر الذي تريده من الطاقة في كل الأماكن".
وتابع: "كسائق، لا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك. الجزء الصعب هو أنه في بعض الأحيان، حتى لو كنا نعرف أننا نريد القيام بشيء مختلف، لا يمكننا تغييره لأنه يحتاج إلى برمجة داخل النظام أو تعديل في الكود. لذلك النظام معقد جدًا".
بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة
