قد تفضل

بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة

نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

فيرستابن مانعًا صحفيًا بريطانيًا من الحضور: "لن أتحدث قبل أن يغادر"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيرستابن مانعًا صحفيًا بريطانيًا من الحضور: "لن أتحدث قبل أن يغادر"

تفعيل الجناح الأمامي "ثنائي المرحلة" لدى مرسيدس مشكلة اعتمادية وليست استغلالًا قانونيًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تفعيل الجناح الأمامي "ثنائي المرحلة" لدى مرسيدس مشكلة اعتمادية وليست استغلالًا قانونيًا

مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

تعديل متأخر من "فيا" على إدارة الطاقة في تصفيات جائزة اليابان الكبرى

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تعديل متأخر من "فيا" على إدارة الطاقة في تصفيات جائزة اليابان الكبرى

وولف يردّ: شائعات فيرستابن سخيفة.. مسرورون مع سائقينا الحاليين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
وولف يردّ: شائعات فيرستابن سخيفة.. مسرورون مع سائقينا الحاليين

خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة

حذر أوسكار بياستري من أن حتى أصغر التغييرات في أنماط تشغيل وحدات الطاقة في الفورمولا 1 قد تؤدي إلى "عواقب غير مرغوبة" للسائقين.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

تعرضت زيادة تعقيد هذه الأنظمة، خاصة مع الجيل الجديد من وحدات الطاقة وإدارة الطاقة في موسم 2026، لانتقادات حادة من بعض السائقين، وعلى رأسهم ماكس فيرستابن وكارلوس ساينز.

لكن أوسكار بياستري سائق مكلارين لم يبدأ حتى الآن أول سباق له في الموسم، حيث لم تتمكن مكلارين من الانطلاق في أستراليا بعد حادث أثناء التوجه إلى خط الانطلاق، ثم مرة أخرى في الصين بسبب مشكلة كهربائية على شبكة الانطلاق.

وفي شنغهاي، كانت الحاجة إلى أسلوب الرفع وترك التسارع و"السوبر كليبنج" أقل مقارنة بأستراليا، وذلك بسبب توفر فرص أكبر لشحن البطاريات.

ومع ذلك، أوضح بياستري أن حتى أصغر تغيير في هذه الأنظمة المعقدة قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة.

حيث قال: "هذه أنظمة معقدة للغاية. هناك الكثير من القواعد المتعلقة بوحدات الطاقة، وأحيانًا عندما تغيّر شيئًا واحدًا، قد يؤدي ذلك إلى نتيجة غير مقصودة في مكان آخر".

وأضاف: "في حلبة مثل شنغهاي، لا تحتاج إلى السوبر كليبنج أو الرفع وترك التسارع لأن استعادة الطاقة عالية جدًا. لكن تظهر مشاكل أخرى لأنك لا تستطيع استعادة القدر الذي تريده من الطاقة في كل الأماكن".

وتابع: "كسائق، لا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك. الجزء الصعب هو أنه في بعض الأحيان، حتى لو كنا نعرف أننا نريد القيام بشيء مختلف، لا يمكننا تغييره لأنه يحتاج إلى برمجة داخل النظام أو تعديل في الكود. لذلك النظام معقد جدًا".

 

المقال السابق نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

ستيلا: نستهدف عودة مشابهة لـ 2023 لكن الوضع مختلف

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
ستيلا: نستهدف عودة مشابهة لـ 2023 لكن الوضع مختلف

فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس
مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

براون: "سنفوز بالسباقات" ويدعو مكلارين لإعادة تجميع صفوفها بعد بداية صعبة في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
براون: "سنفوز بالسباقات" ويدعو مكلارين لإعادة تجميع صفوفها بعد بداية صعبة في 2026
نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

لاندو نوريس: لا نمتلك الوتيرة للمنافسة على منصة التتويج حاليًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
لاندو نوريس: لا نمتلك الوتيرة للمنافسة على منصة التتويج حاليًا

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بياستري: أبسط تغيير في وحدات الطاقة قد يؤدي لنتائج غير مرغوبة

نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

فيرستابن مانعًا صحفيًا بريطانيًا من الحضور: "لن أتحدث قبل أن يغادر"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيرستابن مانعًا صحفيًا بريطانيًا من الحضور: "لن أتحدث قبل أن يغادر"

تفعيل الجناح الأمامي "ثنائي المرحلة" لدى مرسيدس مشكلة اعتمادية وليست استغلالًا قانونيًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تفعيل الجناح الأمامي "ثنائي المرحلة" لدى مرسيدس مشكلة اعتمادية وليست استغلالًا قانونيًا

رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل أوليغ كاربوف
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
