بونينغتون يكشف عن لحظة مؤثرة له مع هاميلتون بعد أول فوز لأنتونيللي في الفورمولا 1

وصف البريطاني تلك اللحظة بأنها "إعادة الفرقة معًا"، حيث انضم بونينغتون إلى الاحتفالات على المنصة أثناء استلامه كأس المصنعين بعد فوز أنتونيللي الأول. وأكمل المنصة زميله في مرسيدس جورج راسل والسائق السابق للفريق لويس هاميلتون.

وقال بونينغتون لشبكة سكاي سبورتس "اف1": "كان شعورًا رائعًا. لا أستطيع أن أشتكي. وجود لويس هناك مع كيمي، كانت لحظة مذهلة. إنها لحظة سأعتز بها دائمًا. شعرت وكأننا أعدنا الفرقة معًا، لكن ليست الفرقة بالمعنى الحرفي، لا أعرف ما التشبيه بالضبط".

وأضاف: "لكنها كانت حقًا لطيفة جدًا، ومؤثرة للغاية، لويس رياضي رائع، كما هو دائمًا".

وعند مقارنته بالعمل مع أنتونيللي وهاميلتون، أضاف بونينغتون: "الأمر مختلف تمامًا مع لويس. كنت أعلم ما يفكر فيه، ولم يكن يحتاج لأحد ليخبره، أما مع كيمي، فكانت البداية مختلفة، لأنني كنت بحاجة لمعرفة ما لا يعرفه".

وأضاف: "لذلك اضطررت لإعادة تذكر الكثير من الأمور التي كنت أعتبرها مفروغًا منها، وكانت تلك عملية مفيدة بالنسبة لي. يُضيف كيمي جوًا مختلفًا تمامًا، فهو لا يزال صغيرًا جدًا، لكن مليء بالطاقة، ويحب جمع الفريق معًا في المرآب. دائمًا ما يكون حاضرًا بالمزاح، لكنه يعرف أيضًا متى يركز ويعمل بجد".

واختتم بالقول: "يضع كيمي الكثير من الثقة فيّ، وأنا أضع خبرتي بجانبه، بينما هو يمتلك الشباب والطاقة".