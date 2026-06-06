بونينغتون يتحدّث عن اللحظة التي أدرك فيها موهبة أنتونيللي

بعد حصة تأهيلية مثيرة على شوارع مونتي كارلو الضيقة، انتزع أنتونيللي قطب الانطلاق الأول، ليبرر مرة أخرى قرار مرسيدس الجريء بتصعيده إلى الفورمولا 1 في سن مبكرة.

وقال بونينغتون، المعروف بلقب "بونو"، لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1: "أنا متأكد أنه سيعود ويقول إن هناك عُشرًا أو عُشرين إضافيين كان بإمكانه تحقيقهما، فهو يفعل ذلك دائمًا! لكن اللفة كانت جيدة للغاية".

وأضاف: "لم أعتقد أن ذلك ممكن. عندما كنت أراقب فارق الزمن، قلت لنفسي: سيكون الأمر قريبًا، لكنه لن يتحقق".

وأردف: "لكن في المنعطفين الأخيرين، نعم، نجح الأمر".

وأشار بونينغتون إلى أهمية منح السائق البالغ من العمر 19 عامًا الحرية للاستمتاع بقيادة السيارة وعدم الانشغال كثيرًا بصراع البطولة.

وقال: "الأمر يتعلق دائمًا بالتحسن التدريجي، ونحن نحاول عدم التركيز على الهدف النهائي، بل على العملية نفسها".

وأضاف: "نحرص فقط على أن يبقي رأسه منخفضًا ويركز على الأمور الصحيحة ومنحه الحرية للقيام بما يستمتع به، ومنحه الحرية للاستمتاع بقيادة السيارة. هذا أمر مهم جدًا".

وأكمل: "وألّا يضع الكثير من الضغط على نفسه. دعونا نستمتع بهذه الرحلة ونواصل العمل، لكن من دون أن ننجرف وراء الحماس. دعونا نركز على تسلق كل جبل على حدة".

وعندما سُئل عما إذا كان أنتونيللي لا يزال يفاجئه، أجاب: "إنه جيد جدًا. من الرائع العمل معه، لكنه يواصل مفاجأتنا باستمرار.

وقال في هذا الصدد: "في الحصة الحرة الأولى بدأنا بقوة وقلنا: واو، نحن في وضع جيد بالفعل هنا. لم نكن أقوياء في موناكو خلال السنوات الماضية، لذلك لم يكن لدينا مرجع جيد. ولهذا كان من المفاجئ قليلًا مدى قوتنا في الحصة الحرة الأولى، لكن الأمور تراجعت في الحصة الحرة الثانية".

وأضاف: "لكن الأمر الرائع أنه يقودني إلى الحل بنفسه. جاء هذا الصباح، وراجعنا بعض الأمور، ثم قفز إلى السيارة وتحول الأداء بالكامل".

وأردف: "بمجرد أن يكون سعيدًا داخل السيارة، فإن السائق السعيد يحقق أزمنة سريعة."

وانضم أنتونيللي إلى برنامج مرسيدس للسائقين الشبان في عام 2019، قبل أن يصعد إلى فريق الفورمولا 1 في عام 2025 بعد انتقال لويس هاميلتون، الذي عمل معه بونينغتون لسنوات طويلة، إلى فيراري.

وقامت مرسيدس بتسريع مسيرة أنتونيللي في الفئات الصغرى، إذ انتقل من الفورمولا 4 إلى الفورمولا ريجيونال ثم إلى الفورمولا 2 خلال فترة قصيرة.

وكشف بونينغتون أن الفريق لمس موهبة أنتونيللي منذ أولى اختبارات السيارات السابقة.

وقال: "في الحقيقة، كان ذلك حتى قبل أن يبدأ المنافسة في البطولة. عندما جلس خلف مقود سيارات الاختبارات السابقة، كان من الواضح جدًا أنه يمتلك الموهبة منذ اللحظة الأولى".

وأضاف: "عادة ما يأتي السائقون الشبان ويحتاجون إلى بعض الوقت للوصول إلى السرعة المطلوبة. أعتقد أن كيمي احتاج إلى أربع لفات فقط تقريبًا ليبدأ بمضاهاة السرعات العالية".

واختتم بالقول: "وعندما يستطيع سائق شاب مجاراة السرعات العالية بهذه السرعة، فأنت تعلم أن هذا الشاب يمتلك موهبة خام حقيقية. لذلك عرفنا مبكرًا جدًا أنه جوهرة تحتاج فقط إلى بعض الصقل. وغالبًا ما يكون الموسم الثاني هو الذي يصنع الفارق".