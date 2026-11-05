فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

"بونو" يكشف عن "محادثة حازمة" غيّرت مسيرة كيمي أنتونيللي في الفورمولا 1

كشف مهندس سباق أندريا كيمي أنتونيللي، بيتر بونينغتون، كيف ساعده حوارٌ حازم على تجاوز موسم صعب في عامه الأول، قبل عام واحد من تتويجه بطلًا للعالم في موسم 2026.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 05-11-2026

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بيتر بونينغتون، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

كشف بيتر "بونو" بونينغتون، مهندس سباقات أندريا كيمي أنتونيللي، أن "محادثة حازمة للغاية" ساعدت في تغيير مسار موسم السائق الإيطالي الأول في الفورمولا 1، وذلك قبل عام واحد من تتويجه بطلًا للعالم لعام 2026.

وقد أنهى أنتونيللي جائزة المكسيك الكبرى في المركز الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهي النتيجة التي كانت كافية لضمان فوزه بلقبه الأول.

وخلال حديثه إلى قناة الفورمولا 1 التلفزيونية بعد السباق، استذكر بونينغتون كيفية تجاوز أنتونيللي موسم ظهوره الأول الصعب مع مرسيدس في عام 2025، قبل أن يهيمن على المنافسات في عام 2026.

وأوضح بونينغتون، متحدثًا عن الفترة الصعبة التي مر بها أنتونيللي خلال الموسم الأوروبي لعام 2025: "هذا أحد الأمور أو التجارب الرائعة التي استفدنا منها بالفعل، لأن الحقيقة هي أنك تتعلم من أيامك السيئة، وهذا تحديدًا ما يجيد القيام به، أي التعلم".

وأضاف: "أجرينا محادثة حازمة للغاية في نهاية الموسم الأوروبي. وبعد ذلك، عدنا إلى السباقات التي تُقام خارج أوروبا، وفجأة قال لي: لماذا لم تدفعني إلى العمل بجدية في وقت أبكر؟".

وأكمل: "لذلك، نعم، كانت أوقاتًا صعبة، لكن ما لا يقتلك يجعلك أقوى، وقد نجح بالفعل في العودة بقوة بعد تلك الفترة الصعبة".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وفي حين دخل زميله في الفريق جورج راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأبرز بوضوح للفوز باللقب، انتزع أنتونيللي صدارة البطولة في الجولة الثالثة، بعدما حقق انتصارين متتاليين في جائزتي الصين واليابان الكبريين.

وعلى الرغم من اعتقاد كثيرين أن ضغط المنافسة على اللقب سيتغلب عليه، واصل السائق البالغ من العمر 20 عامًا تقديم مستويات أفضل من سباق إلى آخر. وقد حقق حتى الآن تسعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى خلال هذا الموسم.

وكشف بونينغتون، الذي سبق له العمل مع بطلَي العالم سبع مرات لويس هاميلتون ومايكل شوماخر، أن التعامل مع السائق لا يقل أهمية في دوره عن التعامل مع السيارة.

وأوضح: "سبق أن قال الناس، خصوصًا في الماضي: لماذا لا تستعينون بأخصائي نفسي رياضي للعمل مع السائقين؟ وعندها يكون ردك: حسنًا، هذا في الواقع جزء مما يتعين على مهندس السباقات القيام به. فنصف العمل يتعلق بالاهتمام بالسيارة، والنصف الآخر بالحفاظ على سعادة السائق".

وأضاف: "لذلك، نعم، من السهل الحفاظ على سعادته. إن العمل معه متعة، وكذلك توجيهه خلال فترات الصعود والهبوط، خصوصًا في العام الماضي. فهذا ببساطة جزء من العمل، وبعض الأشخاص يجيدونه أكثر من غيرهم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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