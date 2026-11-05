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بونو بعد لحظة عاطفية في المكسيك: "هاميلتون واحد من أطيب الأشخاص قلبًا في العالم"

عقب جائزة المكسيك الكبرى، عاش لويس هاميلتون لحظة مؤثرة عندما التقى مجددًا بمهندس سباقه السابق في الفورمولا 1، بيتر بونينغتون.

منشور: 05-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

عمل بيتر بونينغتون، المعروف بلقب "بونو"، مهندسًا لسباق لويس هاميلتون خلال ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، على مدار 12 عامًا جمعتهما في مرسيدس. وخلال تلك الفترة، شكّل الثنائي واحدة من أكثر الشراكات شهرة في تاريخ الفورمولا 1 بين سائق ومهندس سباق.

وفي مكسيكو سيتي، لعب بونو دورًا محوريًا أيضًا في نجاح أندريا كيمي أنتونيللي، خليفة هاميلتون في مرسيدس، بعدما ساعده على حصد لقبه العالمي الأول. وعقب السباق، عانق بطل العالم سبع مرات زميله السابق وصديقه المقرب، وقدم له التهنئة.

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ويمثل هذا الإنجاز اللقب العالمي الثامن في مسيرة بونينغتون. فإلى جانب الألقاب الستة التي حققها مع هاميلتون، سبق للمهندس البريطاني أن حصد لقبًا عالميًا مع جنسون باتون خلال فترة عملهما في فريق براون جي بي.

وفي حديثه إلى بودكاست "ذا تشيكرد فلاج" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عقب سباق المكسيك، استعاد بونو النجاحات التي حققها مع السائقين الذين عمل معهم، قائلًا: "كل لقب مميز بطريقته الخاصة، فجميعها تختلف عن بعضها البعض".

وأضاف: "أحببت كل عام أمضيته في العمل مع لويس، حتى الأوقات الصعبة. وما زلت أشعر بفخر كبير تجاه تلك التجربة. اللحظات التي عشتها معه ثمينة للغاية بالنسبة لي. لويس واحد من أطيب الأشخاص قلبًا على هذا الكوكب".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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