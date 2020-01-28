بول ريكار: يُمكننا إجراء التعديلات على الحلبة في غضون "أربعة أيّام"

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي فإنّ القائمين على حلبة بول ريكار يعتقدون بأنّ العرض التسابقي يُمكن أن يتحسّن من خلال إدخال تعديلات على المقطع الأوّل من الحلبة.

وقال إريك بولييه – الذي بات الآن المدير الإداري للحدث – لعددٍ من وسائل الإعلام المُختارة، بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، يوم الإثنين في باريس أنّه قد تمّ التقدّم بخططٍ إلى "فيا" ويأمل أن تكون التعديلات جاهزة في الوقت المناسب لسباق هذا العام.

وقال الفرنسيّ: "عملنا لعدّة أشهر الآن، ونحن في المرحلة الأخيرة. تقدّمنا بطلبٍ لتعديل المسار على إثر كلّ العمل الذي أنجزناه مع فوم (إدارة الفورمولا واحد)".

وأضاف: "أُجريت الكثير من أعمال المحاكاة المتبادلة مع فوم، والأمور متقدّمة بشكلٍ جيّد كون هناك نسخة طُرحت إلى فيا لمرحلة المصادقة".

ويتمثّل المقترح في توسيع سلسلة المنعطفات الأولى الضيّقة، حيث من شأنها حينها توفير منطقة كبح أولى عند منطقة "سانت-بوم" من الحلبة.

وقال بولييه حيال ذلك: "سيُوفّر ذلك خطّين مستقيمين كبيرين (هنا وفي الخطّ المستقيم الخلفيّ)، ومنطقتَي تجاوز".

وأضاف: "أظهرت المحاكاة في جميع الأحوال أنّ السيارات تقترب من بعضها، وإن لم تتمكّن من التجاوز عند منطقة سانت-بوم، فستفعل ذلك في المنعطف المزدوج الأوّل. كما تتمحور الفكرة حول إجبار الفرق على اعتماد مستويات ارتكازيّة أقلّ".

وفي حين أنّ حلبة بول ريكار تحرص على تطبيق التعديلات، إلّا أنّها تحتاج للحصول على المصادقة من قبل "فيا" أوّلًا. وبالرغم من عدم اتّخاذ قرارٍ نهائيّ بعد في هذا الصعيد، فإنّه لا تُوجد حاجة ملحّة لاتّخاذ قرارٍ بعد.

وعندما سُئل عن الوقت اللازم لإجراء التغييرات، قال بولييه: "عمل أربعة أيّام، أو لأكون أكثر دقّة أربع ليالٍ".

وأشار بولييه مجدّدًا إلى أنّ المنعطف المزدوج على الخطّ المستقيم الخلفي، الذي وفّر فرص تجاوزٍ في النسختين الماضيتين من السباق، سيبقى على حاله.

وقال: "سنبقي على المنعطف المزدوج بالطبع. عليكم أن تعلموا أنّك إن أردت الحصول على بعض التجاوزات، فعليك اعتماد بعض المنعطفات بزاوية 90 درجة، والمنعطف الذي في نهاية الخطّ المستقيم الخلفي يعبره السائقون بأقصى طاقة".

وأكمل: "لذا لا توجد فرصة كبيرة لإتمام تجاوز هناك. التصميم الذي نريده سيُفضّل وجود منطقة تجاوزٍ ثانية".