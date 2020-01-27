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بولييه يستلم دورًا أكبر في هيكل جائزة فرنسا الكبرى

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بولييه يستلم دورًا أكبر في هيكل جائزة فرنسا الكبرى
27-01-2020

زاد الفرنسيّ إريك بولييه المدير السابق لفريقَي مكلارين ولوتس في الفورمولا واحد انخراطه في جائزة فرنسا الكبرى من خلال استلام منصب المدير الإداري للحدث.

انضمّ بولييه إلى الفريق المنظّم للسباق بدور مستشار استراتيجيّ رياضيّ وسفير للسباق.

وجاءت الأنباء الجديدة لتتماشى مع "خطّة التنقّل" المحدّثة التي يُهدف منها تسهيل الوصول إلى الحلبة.

وقال كريستيان إستروسي رئيس الحدث: "استفادت جائزة فرنسا الكبرى بشكلٍ كبير منذ 2019 من نصائح بولييه وخبرته".

وأضاف: "شارك إريك بالفعل في مجموعة العمل لعودة جائزة فرنسا الكبرى وأنا مسرورٌ لأنّه زاد من مشاركته في هذه المنظّمة".

من جانبه قال بولييه: "أنا سعيدٌ وفخورٌ بأن أزيد انخراطي في هذا المشروع الرائع. أتطلّع قدمًا لمواصلة المساهمة في نجاح هذا الحدث الرائع على الأراضي الفرنسيّة".

وقال منظّمو السباق أنّ شبكة حافلات نقل "سيتمّ توسيعها لتشمل بعض المدن المجاورة، إلى جانب زيادة عدد أماكن الركن المتاحة في لا سيوتات".

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