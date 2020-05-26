بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يطلب من وزرائه تسهيل إقامة الجائزة الكبرى

ذكر تقرير لمجلة "تايمز" البريطانية أن جونسون يودّ تسهيل إقامة جولة سيلفرستون بسباقَيها، وأنه بالفعل قد بدأ العمل على ذلك. حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أنه قد تمت مناقشة المسألة خلال اجتماعٍ الأسبوع الماضي.

وكانت بريطانيا قد أصدرت قراراً بتطبيق عزل إلزامي مدته 14 يوماً لجميع الداخلين إلى البلاد بدءاً من 8 يونيو/حزيران المقبل، مع لائحة من الاستثناءات تتضمن فعاليات أساسية مثل سائقي الشاحنات، وأيّة جهود ذات علاقة بمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

ولم يتم قبول إعفاء المشاركين في الفعاليات الرياضية العالمية من هذه القوانين، بالرغم من تشجيع الحكومة لإعادة انطلاق تلك الفعاليات في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تخشى ضغوطاً من المشاركين في المجالات الأخرى كي ينالوا بدورهم إعفاءً من هذه القوانين.

لكن، تُرك الباب مفتوحاً لتسهيل القوانين في حالات خاصة، وذلك حين ستتم مراجعتها بعد ثلاثة أسابيع، أي بحلول 29 يونيو.

وقال متحدث باسم الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الأمل ما زال كبيراً بإمكانية إيجاد حلّ لهذه المسألة.

فقال: "نحن نعمل بشكل بنّاء مع الحكومة من أجل إطلاق آمن للموسم. وهذه المفاوضات مستمرة".

وبالرغم من أن البطولة ما زالت متفائلة بأن الأشخاص المشاركين في الفورمولا واحد سيتمكنون من دخول البلاد أواخر شهر يوليو، لكن ذلك يعني صعوبة تنظيم الجائزة الكبرى بسباقيها المقررين يومي 26 يوليو و 2 أغسطس، نظراً لقلة الوقت نتيجة تلك القوانين، ما يعني أن المجر وألمانيا باتتا حالياً وجهتين بديلتين محتملتين.

وبالرغم من أن تسهيل الإجراءات قد يسمح بالإبقاء على المواعيد الأولية لجولة سيلفرستون، لكن مدير الحلبة ستيوارت برينغل، كشف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن خيارات الاستضافة ما زالت قائمة في أواخر شهر أغسطس.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس أف1": "لدينا التواريخ الأولية منتصف إلى أواخر يوليو، لكننا في الحقيقة نمتلك قدراً من المرونة يمنحنا الفرصة لاستضافة الجائزة في أغسطس كذلك".

واختتم: "لا أعتقد أن إيجاد موعد للفورمولا واحد سيشكل مشكلة، أو في الحقيقة موعدَين. ما نحتاجه هو الضوء الأخضر من الحكومة، وذلك يستغرق وقتاً".