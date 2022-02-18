بورشه وريد بُل تقتربان من إبرام صفقة شراكة في الفورمولا واحد بدءاً من 2026

كانت مجموعة فولسكفاغن تقيّم إمكانية المشاركة في الفورمولا واحد ضمن حقبة القوانين المقبلة لوحدات الطاقة بدءاً من 2026، حيث لعب مسؤولون كبار في بورشه وأودي دوراً محورياً في المفاوضات عالية المستوى.

وتم ربط بورشه بإمكانية الدخول في شراكة مع ريد بُل منذ خروج هوندا مزود وحدات الطاقة للعلامة النمساوية من الفورمولا واحد نهاية موسم 2021 المنصرم، وتشكيل قسم خاص بوحدات الطاقة في ميلتون كينز مقرّ ريد بُل.

وأشارت مصادر مطلعة لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن المفاوضات بين بورشه وريد بُل باتت بالفعل ضمن مراحل متقدمة وأن الصفقة لم تعد تتطلب إلا موافقة إداريةً من قبل مجموعة فولكسفاغن.

ريد بُل ريسينغ آر.بي18 تصوير: ريد بُل

وهذا ما قد يحصل بحلول شهر مارس، ما يُعلن عودة بورشه إلى الفورمولا واحد كمزود للمحركات. ومن المتوقع أن يكون كل من الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات ومواطنه النمساوي فريتز إينزينغر، رئيس قسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن، طرفين أساسيين في تشكيل هذه الشراكة.

وما زالت أية تفاصيل أخرى طيّ الكتمان من قبل الطرفين. حيث صرح ماركو إلى "سيرفوس تي في" التابعة للعلامة النمساوية العام الماضي إلى أنه تكلم مع "العديد من الشركات الرائعة في الماضي". وحين سُئِل حيال الشائعات التي تربط بين بورشه وريد بُل، قال: "نحن نواصل المحادثات. لكن لا شيء واضح".

علاوة على ذلك بدا أوليفر بلوم المدير التنفيذي لدى بورشه والذي كان متواجداً ضمن الاجتماعات المتعلقة بوحدات الطاقة، متفائلاً حيال خطط الفورمولا واحد بالانتقال إلى وقود صناعيّ، بينما صرّح توماس لاودنباخ رئيس قسم رياضة السيارات لدى بورشه شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنّ الظروف باتت "ملائمة" لإمكانية العودة إلى الفئة الملكة.

وكشف ماركو الشهر الماضي ان هوندا تتجه لتمديد تزويدها المباشر لـ ريد بُل حتى نهاية 2025، ما يعني أنها ستكون جاهزة للاستعانة بخدمات مزود وحدات طاقة بدءاً من 2026.

وبعيداً عن مفاوضات بورشه، تم ربط أودي بإمكانية الشراكة مع مكلارين التي تتزود حالياً بمحركات مرسيدس.

وأصدرت مكلارين بياناً شهر تشرين الثاني الماضي نفت خلاله شراءها من قبل أودي، لكنها عقدت محادثات مبدئية مع العلامة الألمانية حيث صرحت في شهر يناير/كانون الثاني بأنها ستكون مسرورة بانتظار قرار مجموعة فولكسفاغن حيال إمكانية تقييم شراكة.