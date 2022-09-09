بورشه تؤكّد رسميًا انتهاء محادثاتها مع ريد بُل

على إثر موافقة مجموعة فولكسفاغن لدخول بورشه إلى الفورمولا واحد، أجرى الصانع الألماني محادثات مع ريد بُل حول شراكة محتملة بدءًا من 2026.

لكنّ التأخيرات المتواصلة في ظلّ ضبابيّة من ريد بُل حول محاولة بورشه شراء 50 بالمئة من الفريق تسبّبت في نهاية المفاوضات.

وأكّدت بورشه اليوم الجمعة قبيل جائزة إيطاليا الكبرى أنّ هذه المحادثات انتهت وأنّها لن تسعى وراء شراكة مع ريد بُل.

وجاء في البيان: "أجرت بورشه وريد بُل محادثات حول إمكانيّة دخول بورشه الفورمولا واحد طوال الأشهر الماضية".

وأضاف: "توصّلت الشركتان الآن إلى أنّ هذه المحادثات لن تتواصل. دائمًا ما كان الهدف من تلك المحادثات الدخول في شراكة تكون مبنيّة على المساواة، والتي لن تشمل المحرّكات فقط، بل الفريق نفسه. لكن لم يكن من الممكن بلوغ ذلك".

وأردف: "ومع تأكيد تغييرات القوانين، فإنّ التسابق في السلسلة يبقى بيئة جذّابة بالنسبة لبورشه، وسنُواصل متابعة ذلك".

وكان من المنتظر أن تدخل بورشه وشقيقتها آودي معًا إلى الفورمولا واحد بدءًا من 2026 عند اعتماد قوانين المحرّكات الجديدة والوقود المستدام.

وأكّدت آودي خططها لدخول الفورمولا واحد كمصنّع محرّكات ضمن جائزة بلجيكا الكبرى الشهر الماضي.

لكنّ خطط بورشه تمحورت حول الاستحواذ على نسبة 50 بالمئة من ريد بُل، وهو ما تسبّب في انهيار المحادثات في النهاية.

ومع اتّجاه آودي للدخول في شراكة مع فريق ساوبر بدءًا من 2026، لا يزال من غير الواضح إن كانت هناك خيارات أخرى أمام بورشه لدخول الفورمولا واحد، أم أنّ اهتمامها سينتقل إلى فئة أخرى.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد قد كشف بالأمس أنّ هناك مصنّعين آخرين مهتمّين بدخول البطولة في حال انهارت خطط بورشه.