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بورتيماو في مفاوضات لاستضافة سباق فورمولا واحد في 2020

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بورتيماو في مفاوضات لاستضافة سباق فورمولا واحد في 2020
14-06-2020

كشفت حلبة ألغارفي في البرتغال أنّها تخوض "مفاوضات قويّة" مع الفورمولا واحد من أجل استضافة سباقات هذا العام ضمن الروزنامة المعدّلة عوضًا عن السباقات المُلغاة.

جاء تأكيد إلغاء سباقات أذربيجان، سنغافورة، واليابان بشكلٍ رسمي – مع وجود عددٍ من الأحداث الأخرى التي تتّجه للانضمام إلى تلك القائمة – ليُسلّط الضوء على الحاجة لإيجاد المزيد من السباقات في القارة الأوروبيّة لإضافتها إلى الروزنامة الحاليّة التي تتضمّن ثمانية سباقات.

ومع اتّضاح معالم الروزنامة الحاليّة حتّى مطلع سبتمبر فقط، فإنّ المحادثات تتواصل ومن المرجّح أن يتمّ الإعلان عن المواعيد التالية في الشهر المقبل.

ويُعتقد بأنّ الحلبة البرتغاليّة كانت على لائحة خيارات الفورمولا واحد منذ فترة، حيث أكّد متحدّثٌ باسم الحلبة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ المحادثات تجري وزعم بأنّ هناك "رغبة قويّة" من الفرق لاختيار الحلبة.

وقال المتحدّث: "نحن على تواصل مع إدارة الفورمولا واحد وهناك مفاوضات قويّة. مثلما قال روس برون فإنّ هناك إمكانيّة".

وأضاف: "لا شيء مؤكّدٌ في الوقت الحاضر، لكنّنا نعلم أنّ هناك رغبة قويّة بين الفرق لاختيار البرتغال للروزنامة ونحن نعمل بجهد ونبذل كلّ ما في وسعنا من أجل استضافة الفورمولا واحد على حلبتنا".

وأكمل: "نحن الخيار الذي يرغب به الجميع، من ناحية الموقع، والحلبة والمنشآت الضخمة التي تسمح بتباعد اجتماعي أفضل، وكذلك المناخ والفنادق والتأثير المنخفض لفيروس كوفيد-19 على البلاد".

وأردف: "أيّ قرار بشأن ذلك لن يُتّخذ إلّا في يوليو المقبل".

وفي موضوع إضافة المزيد من السباقات الأوروبيّة، قال روس برون مدير قسم رياضة المحرّكات الأسبوع الماضي: "هناك عددٌ من الحلبات الأوروبيّة الجديدة التي يُمكننا إضافة سباق أو اثنين عليها من أجل التأكّد من حصولنا على موسمٍ مقبول".

وأكمل: "لن نعلن عن ذلك بعد، كون العمل لا يزال متواصلًا".

ويُعتقد بأنّ المواعيد التي يتمّ التباحث حولها بالنسبة للبرتغال ستكون في 27 سبتمبر و4 أكتوبر.

وستكون عطلة نهاية الأسبوع الأولى جائزة البرتغال الكبرى، والثانية جائزة ألغاريف الكبرى.

ويترك ذلك عطلة نهاية أسبوع 13 سبتمبر خالية من أجل إتمام ثلاثة أسابيع متتالية من السباقات إثر سبا ومونزا، حيث تُعدّ حلبات إيمولا وموجيللو أبرز مرشّحتين لنيل عطلة نهاية الأسبوع تلك.

وبالنظر إلى الروزنامة الرسميّة السابقة فإنّ 27 سبتمبر محجوزة لجائزة روسيا الكبرى التي أُشير في وقتٍ سابقٍ لإمكانيّة استضافتها لسباقَين، وستكون حلبة بورتيماو بمثابة خطّة بديلة في حال عدم القدرة على فعل ذلك.

وتعود آخر زيارة لسيارات الفورمولا واحد لحلبة بورتيماو إلى ديسمبر 2008 ويناير 2009 عبر مشاركة فرق فيراري، ومكلارين، ورينو، وويليامز، وتويوتا، وتورو روسو في تجارب جماعيّة آنذاك.

يُشار إلى أنّ آخر جائزة كبرى للفورمولا واحد في البرتغال أُقيمت على حلبة إستوريل في 1996.

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