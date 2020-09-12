بورتيماو تتوقع استقبال 45 ألف مشجّع فورمولا واحد بعد المبيعات "الجنونية" للتذاكر

قال ميغيل برايا مدير الحدث والمسؤول التجاري أنّ الجائزة شهدت اهتمامًا ضخمًا منذ الإعلان عن أنّ أبواب الجائزة ستكون مفتوحة أمام الجمهور.

"كانت المبيعات جنونية في الأسبوع الأوّل الذي عرضنا فيه التذاكر للبيع على الإنترنت" قال برايا لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "الفورمولا واحد لها شعبية كبيرة في البرتغال والمشجّعون متحمّسون للغاية من أجل حضور الحدث مع عودة البطولة إلى الدولة من جديد".

وتابع: "بلغت مبيعات التذاكر حتى الآن أكثر من 30 ألف تذكرة، كما تمّ بيع 95 بالمئة من المقاعد المتاحة للشركة. الآن وبعد إنتهاء إجازات الصيف، نتوقّع أن ترتفع المبيعات من جديد".

جديرٌ بالذكر أنّ حلبة بورتيماو تسع لحوالي 90 ألف متفرّج، لكن وبعد الاتفاق مع الحكومة، سيتمّ السماح بشغل نصف عدد المقاعد خلال نهاية أسبوع الجائزة الكبرى.

كما سيتمّ اختبار درجة حرارة كل مشجّع في طريقه إلى الحلبة وسيتعّين على الجماهير ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بالمقاعد المخصصة لهم.

ويُدرك برايا جيّدًا أنّ الحدث يتواجد على روزنامة البطولة لهذا الموسم فقط حتى الآن، ما يجعل من المهم أنّ تقوم الحلبة بعمل جيّد وتقديم عرض رائع للمشجّعين.

فقال: "نعلم أنّها فرصة لمرة واحدة في الوقت الحالي، مع ذلك سنبذل أفضل ما لدينا لجعل ذلك الحدث مميزًا للغاية للفرق، الرعاة، المنظمين والمشجّعين كي يستمتعوا بمنشآتنا".