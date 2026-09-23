قال غابرييل بورتوليتو سائق أودي في الفورمولا 1 إن مدير أعماله، بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو، هو الشخص نفسه تمامًا خلف الكواليس كما يظهر أمام وسائل الإعلام.

ويخوض بورتوليتو موسمه الثاني في البطولة حاليًا، بعدما ظهر لأول مرة في الفورمولا 1 عام 2025 مع ساوبر، قبل أن تتولى أودي رسميًا مسؤولية الفريق السويسري في بداية هذا العام. وخلال صعوده عبر مختلف فئات رياضة المحركات، كان السائق البرازيلي تحت إدارة وكالة A14 Management التابعة لألونسو.

وخلال ظهوره في بودكاست "The Fast And The Curious"، سُئل بورتوليتو عما إذا كان هناك جانب مختلف وأكثر خصوصية من شخصية سائق أستون مارتن لا يراه الجمهور.

حيث قال: "إنه صريح جدًا عندما يكون أمام الكاميرات. هو تمامًا كما يظهر. إحدى صفاته أنه لا يتصنع. لذلك، أعتقد أن الناس يعرفون كيف هو".

وأضاف: "أحب أنه ساخر جدًا في كثير من الأحيان، وفي الكثير من الأمور، لكن الناس يعرفون ذلك بالفعل، وفي معظم الوقت يكون ساخرًا، وهذا مضحك جدًا. أحب ذلك. أضحك كثيرًا بسببه".

كما كشف السائق البالغ من العمر 21 عامًا أنه "يحب" سخرية ألونسو، مضيفًا: "إنها مضحكة جدًا".

هذا وينضم بورتوليتو إلى قائمة طويلة من السائقين الذين تديرهم A14 Management، ومن بينهم ماكسيميليان غونتر، وكليمان نوفالاك، ونيكولا تسولوف، وبيبي مارتي، وسيباستيان مونتويا، وكلوي تشامبرز، وهان تشينيو، وأندريس كارديناس، وكارل بينيت.

ووصف ألونسو بورتوليتو بأنه "أفضل ناشئ في هذا الجيل" عام 2025، بعدما أنهى جائزة المجر الكبرى في المركز السادس، خلف ألونسو الذي احتل المركز الخامس.

وقال ألونسو في ذلك الوقت: "إنه يرتكب أخطاء قليلة، ويواصل الضغط دائمًا. إنه أفضل ناشئ في هذا الجيل. لو كان إنجليزيًا، أو شيئًا من هذا القبيل، وأنهى السباق سادسًا مع ساوبر، لكان في جميع الأخبار غدًا. ما يفعله استثنائي".

وبعدما أنهى موسمه الأول في بطولة السائقين بالمركز التاسع عشر، يحتل بورتوليتو حاليًا المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 10 نقاط. وبالمقارنة، يحتل زميله المخضرم نيكو هلكنبرغ المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.