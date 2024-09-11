بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

برز بورتوليتو الفائز بسباقٍ في الفورمولا 2 كأحد أبرز المرشّحين لنيل المقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025 في حال اختار الفريق السعي وراء موهبة شابة.

ويأتي البرازيلي، الذي فاز بلقب الفورمولا 3 في 2023، على خلفيّة موسمه المشجّع في الفورمولا 2 الذي حقّق فيه الفوز في سباقَين رئيسيين ويحتلّ فيه المركز الثاني في الترتيب العام على بُعد 10.5 نقطة فقط عن المتصدّر إسحاق هاجر مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

وكان اسم بورتوليتو قد ظهر للمرّة الأولى ضمن خيارات ساوبر قبل بضعة أسابيع، وذلك في وقتٍ بدا فيه فالتيري بوتاس المرشّح للبقاء.

لكن على إثر فوز بورتوليتو المثير بالسباق الرئيسي في مونزا في الفورمولا 2، أشارت مصادر إلى أنّ إدارة الفريق بدأت تدرس بجديّة في الأيّام الأخيرة وضع البرازيلي الشاب بجوار نيكو هلكنبرغ.

وقال ماتيا بينوتو مدير العمليّات والمدير التقنيّ مؤخّرًا أنّ الفريق يحتاج لتقييم وضع سائقٍ ذو خبرة إلى جانب هلكنبرغ أو وضع سائق يافع.

وسيتطلّب السعي وراء خدمات بورتوليتو من ساوبر التوصّل إلى اتّفاقٍ مع مكلارين لتسريحه أو استعارته، كونه جزء من برنامج السائقين الشبان للحظيرة البريطانيّة. إذ تستثمر مكلارين في برنامج تطويره وأكمل بالفعل الأسبوع الماضي اختباره الأوّل لسيارة فورمولا 1 من موسم 2022 على حلبة ريد بُل رينغ.

وزعمت مصادر بأنّ مكلارين أشارت بالفعل إلى أنّها لن تقف في طريق بورتوليتو في حال سنحت له فرصة للحصول على مقعدٍ في فريقٍ آخر في الفورمولا 1، لكنّ الفريق لم يُؤكّد ذلك.

وقد تكون هذه أنباءً سيّئة بالنسبة لبوتاس الذي يسعى وراء عقدٍ جديد مع ساوبر من أجل المواصلة في العام المقبل.