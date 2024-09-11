جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

قد يتمكّن البرازيلي الشاب غابرييل بورتوليتو من خطف المقعد المتبقي في فريق آودي المستقبلي في الفورمولا 1.

تم التحديث:
غابرييل بورتوليتو، إنفيكتا ريسينغ

غابرييل بورتوليتو، إنفيكتا ريسينغ

الصورة من قبل: إنفيكتا فيرتوزي ريسينغ

برز بورتوليتو الفائز بسباقٍ في الفورمولا 2 كأحد أبرز المرشّحين لنيل المقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025 في حال اختار الفريق السعي وراء موهبة شابة.

ويأتي البرازيلي، الذي فاز بلقب الفورمولا 3 في 2023، على خلفيّة موسمه المشجّع في الفورمولا 2 الذي حقّق فيه الفوز في سباقَين رئيسيين ويحتلّ فيه المركز الثاني في الترتيب العام على بُعد 10.5 نقطة فقط عن المتصدّر إسحاق هاجر مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

وكان اسم بورتوليتو قد ظهر للمرّة الأولى ضمن خيارات ساوبر قبل بضعة أسابيع، وذلك في وقتٍ بدا فيه فالتيري بوتاس المرشّح للبقاء.

لكن على إثر فوز بورتوليتو المثير بالسباق الرئيسي في مونزا في الفورمولا 2، أشارت مصادر إلى أنّ إدارة الفريق بدأت تدرس بجديّة في الأيّام الأخيرة وضع البرازيلي الشاب بجوار نيكو هلكنبرغ.

وقال ماتيا بينوتو مدير العمليّات والمدير التقنيّ مؤخّرًا أنّ الفريق يحتاج لتقييم وضع سائقٍ ذو خبرة إلى جانب هلكنبرغ أو وضع سائق يافع.

وسيتطلّب السعي وراء خدمات بورتوليتو من ساوبر التوصّل إلى اتّفاقٍ مع مكلارين لتسريحه أو استعارته، كونه جزء من برنامج السائقين الشبان للحظيرة البريطانيّة. إذ تستثمر مكلارين في برنامج تطويره وأكمل بالفعل الأسبوع الماضي اختباره الأوّل لسيارة فورمولا 1 من موسم 2022 على حلبة ريد بُل رينغ.

وزعمت مصادر بأنّ مكلارين أشارت بالفعل إلى أنّها لن تقف في طريق بورتوليتو في حال سنحت له فرصة للحصول على مقعدٍ في فريقٍ آخر في الفورمولا 1، لكنّ الفريق لم يُؤكّد ذلك.

وقد تكون هذه أنباءً سيّئة بالنسبة لبوتاس الذي يسعى وراء عقدٍ جديد مع ساوبر من أجل المواصلة في العام المقبل.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد
المقال التالي ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط