بورتوليتو يرفض فكرة تعارض سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 مع أساليب القيادة

جادل غابرييل بورتوليتو بقوة بأن سائقي الفورمولا 1 "يجب أن يكونوا قادرين على التكيف" مع أي سيارة، رافضًا فكرة أن سيارات 2026 تتعارض مع أساليب القيادة.

وشهد هذا العام تحولًا نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية، مع توزيع قدره 47% للمحرك الكهربائي مقابل 53% لمحرك الاحتراق الداخلي، ما أدى إلى أسلوب مختلف في خوض السباقات، حيث أصبحت إدارة البطارية أمرًا أساسيًا.

وظهرت مصطلحات مثل "سوبر كليبينغ"، بينما شهد سباق جائزة بلجيكا الكبرى وقوع أوسكار بياستري ضحية لـ"عناصر التعلم الذاتي" في وحدة الطاقة، والتي تنتزع جزءًا من التحكم من السائق.

ووصف بياستري ذلك بأنه "طريقة سيئة جدًا لخوض السباقات"، وهو رأي يتماشى مع غالبية السائقين الذين لم يستحسنوا حتى الآن اللوائح الجديدة، ما أدى إلى إجراء تعديلات ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027.

لكن بورتوليتو دافع عن اللوائح، مؤكدًا أن "رياضة السيارات لا يجب أن تعتمد على أسلوب قيادة واحد فقط"، في إشارة إلى الأسلوب التقليدي الذي يتعلمه السائقون في سباقات الكارتينغ، والقائم على الدخول ببطء إلى المنعطف والخروج منه بسرعة.

وقال بورتوليتو في المجر خلال الجولة الأخيرة: "لا أعتقد أنني غيرت كثيرًا من أسلوب قيادتي. لكن مرة أخرى، لا أحب مصطلح 'أسلوب القيادة'، لأنني لا أعتقد أن سائق الفورمولا 1 يجب أن يقول ذلك أصلًا".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على التكيف، حتى لو لم يكن الأمر طبيعيًا بالنسبة إلينا، لكن يجب أن نكون قادرين على التكيف مع أي نوع من السيارات ومع طريقة القيادة التي تحتاجها. ولهذا نفعل ما نفعله، ولهذا نحن السائقون الـ22 في العالم الذين يقودون في الفورمولا 1".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بنوع السيارة التي تمتلكها وكيف تحتاج إلى قيادتها. أعتقد أنني لم أغير كثيرًا في طريقة قيادتي مقارنة بالعام الماضي، لكنك بالطبع تجري بعض التعديلات الدقيقة هنا وهناك، وتعرف كيف يتم نشر الطاقة عند الخروج من بعض المنعطفات، وبالتالي تعرف ما إذا كان بإمكانك الضغط أكثر عند الدخول إلى المنعطف، بينما لا تولي أهمية كبيرة للخروج منه، لأنه لا يتم نشر أي طاقة هناك".

وأردف: "أو إذا كنت بحاجة فعلًا إلى أن تكون أكثر حذرًا قليلًا عند الدخول، لأن هناك خطًا مستقيمًا طويلًا والكثير من الطاقة سيتم نشرها، لذلك تحتاج إلى التغيير. أما العام الماضي فكان الأمر دائمًا ثابتًا، ولذلك لم تكن بحاجة إلى القيام بذلك."

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وتأتي تصريحات بورتوليتو وسط الجدل الدائر حول جعل السيارات الجديدة السائقين أقل تحكمًا في سياراتهم، مع كون بياستري مثالًا بارزًا على ذلك، إلى جانب "التجاوز القسري" الذي نفذه لاندو نوريس على لويس هاميلتون في اليابان.

لكن هؤلاء السائقين من أصحاب المستوى العالمي لا يزالون في مقدمة ترتيب البطولة، ويستخرجون أقصى ما يمكن من إمكانات سياراتهم، إذ حقق كل من نوريس وهاميلتون انتصارات هذا العام.

لذلك يرى بورتوليتو أن أفضل السائقين لا يزالون في المقدمة، تمامًا كما يحدث في أي حقبة من تاريخ الفورمولا 1، بغض النظر عن نوع السيارة الذي قد يناسب أسلوب قيادة معين.

وقال سائق أودي: "هل ترى فيرستابن بطيئًا؟ هل ترى بطلًا للعالم سبع مرات بطيئًا هذا العام؟ هل ترى لوكلير بطيئًا؟ أنا لا أراهم بطيئين".

وأكمل: "ما زلت أراهم منافسين بقوة، لذلك لن أقول إن السائقين السريعين أصبحوا بطيئين. لويس أفضل قليلًا مما كان عليه العام الماضي، وماكس لا يزال يقدم أداءً جنونيًا ويضع تلك السيارة في المقدمة، ولاندو، بطل العالم، حامل اللقب، لا يزال سريعًا".

واختتم بالقول: "هذه هي الحقيقة، لذلك لا أعتقد أننا رأينا سائقين بطيئين العام الماضي أصبحوا سريعين، والسائقين السريعين أصبحوا بطيئين. أعتقد أنها لا تزال سباقات".