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بورتوليتو يدعم قرار فيرستابن بالبقاء مع ريد بُل: "أخبار مذهلة"

رحّب غابرييل بورتوليتو، الصديق المقرب لبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، بتمديد عقد النجم الهولندي مع ريد بُل حتى عام 2030.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وغابريل بورتوليتو، ساوبر

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وغابريل بورتوليتو، ساوبر

الصورة من قبل: كلايف روز

 وضع فيرستابن حدًا لأشهر من التكهنات بشأن انتقاله، والتي كانت تهيمن على الصحافة قبل سباق موطنه في زاندفورت، بعدما مدد عقده.

وإذا أكمل السائق الهولندي عقده حتى نهايته، فسيصبح السائق صاحب أطول فترة قضاها مع فريق واحد في تاريخ الفورمولا 1.

وقبيل جائزة هولندا الكبرى، أعرب السائق البرازيلي بورتوليتو عن سعادته بقرار صديقه، مؤكدًا أن بقاء بطل العالم أربع مرات في البطولة يمثل تطورًا رائعًا من حيث متعة المشاهدة وكذلك جودة المنافسة.

حيث قال: "إنها أخبار مذهلة. أنا سعيد جدًا لسماع خبر بقائه".

وأكمل: "كانت هناك الكثير من الشائعات المتداولة حول احتمال مغادرته للفريق، لكن النتيجة كانت رائعة".

وأردف: "إنها أيضًا خطوة إيجابية جدًا للرياضة. من الجيد دائمًا أن يكون هناك سائق بطل للعالم أربع مرات على شبكة الانطلاق؛ فهذا يعني المزيد من متعة المشاهدة، وسباقات أفضل، وترفيهًا للجميع".

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وكشف بورتوليتو أنه تلقى خبر العقد مؤخرًا فقط ولم يكن يدري سابقًا بذلك.

فقال: "لم أتمكن من تهنئته بعد. علمت بالأمر في السيارة في طريقي إلى هنا. سأهنئه بالتأكيد عندما نلتقي نهاية هذا الأسبوع".

كما صرح زميل فيرستابن السابق بيير غاسلي بأنه لم يتفاجأ بالقرار، ووجه مازحًا بعض الدعابات إلى مدير أعمال السائق الناجح، رايموند فيرميولن.

وأشار غاسلي إلى أن المدير حصل على مكافأة جيدة، مؤكدًا أن فيرستابن هو أفضل سائق في جيله وأن بقاءه في الفورمولا 1 يمثل مكسبًا للجميع في هذه الرياضة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيكون من الأكثر إثارة رؤية فيرستابن مع فريق آخر، أشار السائق الفرنسي إلى أن لويس هاميلتون سبق أن صنع هذه الإثارة بانتقاله إلى فيراري.

كما أوضح غاسلي أن تكريس فيرستابن مسيرته بأكملها لفريق واحد يمثل قصة مختلفة ومميزة، مضيفًا أنه لا يستطيع تذكر سائق آخر في تاريخ الفورمولا 1 شارك مع الفريق نفسه لهذه الفترة الطويلة.

وأضاف سائق ألبين أن التوقيع كان مكلفًا للغاية بالنسبة إلى ريد بُل، لكنه كان تطورًا مرحبًا به للغاية بالنسبة إلى مجتمع الفورمولا 1 بأكمله.

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