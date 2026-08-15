بورتوليتو يتوقع البقاء مع فريق أودي للفورمولا 1 على المدى الطويل

انضم البرازيلي إلى الفريق في عام 2025، في موسمه الأخير تحت اسم ساوبر، وسجل 19 نقطة في موسمه الأول، بينما حصد خلال موسم 2026 حتى الآن 10 من أصل 12 نقطة سجلتها أودي. ويحتل حاليًا المركز 14 في ترتيب بطولة العالم، متأخرًا بثماني نقاط عن سائق هاس أولي بيرمان.

وكان سباق جائزة بلجيكا الكبرى أبرز محطات موسمه حتى الآن، بعدما تأهل في المركز التاسع على حلبة كانت أودي تتوقع أن تعاني عليها، نظرًا إلى فارق أداء محركها مقارنة ببقية الشركات المصنعة الكبرى. وبعد أن تقدم إلى المركز الثامن بفضل عقوبة لاندو نوريس على شبكة الانطلاق، حافظ بورتوليتو على مركزه وصمد أمام هجوم متأخر من أرفيد ليندبلاد ليضمن أربع نقاط.

ومع خوض أودي موسمًا للتعلم إلى حد كبير في ظل تأقلمها مع واقع كونها فريقًا مصنّعًا لسيارات الفورمولا 1، يقول بورتوليتو إنه لا يزال يؤمن بطموحات الفريق على المدى الطويل. وقال البرازيلي، في حديث إلى النسخة البرازيلية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، إنه مرتبط بالفريق خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال بورتوليتو: "بقدر ما يمكنني قوله، لأن هذا الأمر سري، دعونا نقول فقط إنه لا توجد بنود. لدي عقد طويل الأمد مع أودي. لقد قلت ذلك بالفعل: سأكون مع أودي العام المقبل، وليس العام المقبل فقط، بل في السنوات التالية أيضًا".

وأضاف: "النية، وقد قلت ذلك دائمًا منذ البداية، هي أن هذا مشروع طويل الأمد. ماتيا [بينوتو] يتحدث دائمًا عن عام 2030. لذلك دعونا نقولها بهذه الطريقة. إنه مشروع نؤمن به حقًا. لقد آمنت به عندما انضممت إليهم، وهم يؤمنون بقدراتي، وهذا ما يمكنني قوله. إنه أمر طويل الأمد".

وأكمل: "أنا متحمس جدًا. كان هذا العام الخطوة الأولى، إذ عملنا على بناء سيارة ومحرك جديدين. وسيكون العام المقبل خطوة أخرى، وبعدها سنتمكن من البدء في تطبيق الأمور عمليًا".

واعترف بورتوليتو بأنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان زميله نيكو هولكنبرغ يملك عقدًا للموسم المقبل أيضًا، لكنه حرص على التأكيد على مدى استمتاعه بالعمل مع السائق الألماني المخضرم.

وطوّر الاثنان علاقة عمل جيدة، وأظهر بورتوليتو خلال الأشهر الـ18 الماضية أنه قادر على مجاراة زميله الأكبر سنًا من ناحية السرعة.

وأضاف: "يمكنني القول إن مقعدي مضمون. لن أتحدث عن عقود الآخرين، لكنني أستمتع حقًا بالعمل مع نيكو هولكنبرغ".

وتابع: "هذا أمر أريد قوله وتوضيحه بشكل كامل. إنه شخص أحبه كثيرًا. إنه سريع ويمتلك خبرة كبيرة، ويضيف الكثير من الأمور الإيجابية إلى الفريق، وسنرى ما يخبئه المستقبل".

واختتم: "لكنني سعيد. أؤمن بنفسي وأؤمن بقدراتي".