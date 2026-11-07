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بورتوليتو: "المتنمرون عبر الإنترنت جبناء"

أعرب كل من غابرييل بورتوليتو وفرانكو كولابينتو سائقا آودي وألبين، عن دعمهما لجهود الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الرامية إلى مكافحة المضايقات والتنمر الإلكتروني اللذين يستهدفان السائقين.

خلدون يونس

منشور: 07-11-2026

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غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

عقب تشديد الاتحاد الدولي للسيارات إرشاداته لمكافحة المضايقات والتنمر عبر المنصات الرقمية، قدّم غابرييل بورتوليتو وفرانكو كولابينتو تعليقاتهما بشأن هذه القضية خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل جائزة البرازيل الكبرى.

وقبيل سباقه على أرضه، وصف غابرييل بورتوليتو الأشخاص الذين يهاجمون السائقين عبر الإنترنت بأنهم "جبناء"، مسلطًا الضوء على الخط الفاصل بين الانتقاد والمضايقات.

فيما شدد سائق ألبين فرانكو كولابينتو، الذي عاش موسمًا صعبًا بسبب التهديدات التي تعرض لها، على ضرورة مواصلة هذه المعركة بلا كلل.

حيث قال غابرييل بورتوليتو خلال المؤتمر الصحفي لجائزة البرازيل الكبرى بشأن هذه المسألة: "أعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات تعامل بشكل جيد للغاية مع ما حدث. يستطيع هؤلاء الأشخاص القيام بذلك لأنهم يختبئون خلف الشاشات".

غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "إذا جاء أحدهم وقال شيئًا في وجهي، فسأكون سعيدًا بذلك؛ فعندها ستأخذ المسألة بُعدًا مختلفًا تمامًا. لكن الأشخاص الذين يمارسون التنمر عبر الإنترنت جبناء".

وأضاف: "أنا واثق من أن الاتحاد الدولي للسيارات أدار هذه العملية بشكل جيد للغاية، وكان حازمًا إلى أبعد الحدود".

ومن جانبه، علّق فرانكو كولابينتو على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الدولي للسيارات، قائلًا: "إنها خطوة رائعة. لقد خضت معركة صعبة للغاية ضد هذه الظاهرة خلال هذا العام، ولا أريد التحدث عنها بعد الآن".

وتابع: "لكن العمل لم ينتهِ بعد. يجب أن نواصل التركيز على المشاكل، وأن نواصل فهم كيفية تحسين أساليبنا بشكل أكبر، وألا نستسلم أبدًا".

وأردف: "علينا أن نكون استباقيين للغاية في الخطوات التي نتخذها".

واختتم: "أنا وفريقي ألبين وجميع الموجودين في مرائب الفرق نخوض بالفعل معركة قوية للغاية ضد هذا الوضع".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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