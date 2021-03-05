بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"

تم تغيير اسم فريق رينو قبل انطلاقة موسم 2021 للفورمولا واحد، إلى ألبين.

وكجزء من عملية إعادة الهيكلة هذه، تم إجراء تعديلات إدارية كذلك ضمن الفريق تحت قيادة لوكا دي ميو المدير التنفيذي الجديد لدى رينو.

وكذلك، خرج أبيتبول - الذي كان ولفترة طويلة من الزمن جزءاً من مشروع رينو في الفورمولا واحد - من صفوف الفريق، تزامناً مع استلام لورون روسي منصب المدير التنفيذي الجديد لعلامة ألبين.

وقرر روسي عدم تعيين مدير للفريق خلفاً لأبيتبول بالطريقة التقليدية، بل قسّم واجباته بين مديرين تنفيذيين: بودكوفسكي ودايفيد بريفيو المدير التسابقي الجديد، الذي انضم إلى صفوف العلامة الفرنسية قادماً من فريق سوزوكي في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام فرنسية على هامش الكشف عن سيارة ألبين 2021، اعترف بودكوفسكي أنّ رحيل أبيتبول كان "صادماً" لفريق إينستون.

فقال: "من الواضح أنه كان قراراً صادماً ومفاجئاً للجميع".

وأكمل: "لكننا كنا مستعدين للموسم بطبيعة الحال، وكنا ملتزمين بمشروعنا تماماً".

وأردف: "سيريل، ضمن منصبه، كان يواجه صعوبات في التواجد ضمن إينستون بطبيعة الحال بسبب الجائحة. غيابه لم يؤثر على التزامنا وعملنا على المشروع".

وتابع: "من ثم بات لدينا إدارة جديدة، وتم إعلان وصول لورون ’روسي’".

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بالمقابل، أوضح بودكوفسكي أن إعادة الهيكلة لفريق ألبين تمت بسرعة، وأن الأهداف لم تتغير في التقدم أكثر ضمن ترتيب بطولة المصنعين، مقارنة بالمركز الخامس في 2020.

فقال: "جاء لورون مؤخراً إلى إينستون لعدة أيام، رأى السيارة، رأى تطور المشروع، وتلقى تقارير سير العمل حيال موسم 2022 كذلك".

يشار إلى أنّ ألبين تتجه إلى موسم 2021 بتشكيلة تتألف من إستيبان أوكون إلى جانب العائد فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، كبديل عن دانيال ريكاردو الذي انتقل إلى صفوف مكلارين.

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