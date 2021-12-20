بودكوفسكي: الحديث عن تعديلات الطاقم لا يجب أن يشتّت تركيز الفريق

حقّقت الحظيرة المتمركزة في إنستون هدفها بالحلول في المركز الخامس في بطولة الصانعين هذا العام من خلال تحقيقها نقاطًا مزدوجة في جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة.

لكنّ ذلك يأتي قبيل شتاءٍ ألمح فيه لورون روسي المدير التنفيذي لعلامة ألبين إلى الحاجة لإدخال بعض التغييرات في هيكله في محاولة لمساعدته على تحقيق تقدّم إلى الأمام على المدى الطويل.

وأشارت بعض التكهّنات إلى التعاقد مع أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن لينضمّ إلى الفريق، على جانب بعض الشائعات حيال انتقال بودكوفسكي نفسه إلى الجانب المقابل لتعويضه.

والتزمت ألبين الصمت حيال التغييرات التي ستُجريها قبيل موسم 2022، لكنّ بودكوفسكي أوضح أنّ على الفريق عدم السماح لأيّة أفكار حيال التغيير بتشتيت جهوده للحقبة الجديدة من قوانين الفورمولا واحد.

وفي ظلّ عمل الفرق على تصاميم السيارات الجديدة، وذلك للمرّة الأولى تحت سقف النفقات، يعتقد بودكوفسكي أنّ ألبين تملك فرصة رائعة للقيام بشيء مميّزٍ للعام المقبل.

وعندما سُئل حيال التغييرات الإداريّة المحتملة، بما فيها موقعه، قال بودكوفسكي: "هناك الكثير من الأشياء الجارية للعام المقبل، وربّما سيكون هذا الشتاء الأكثر أهميّة لهذا الفريق منذ عودة رينو".

وأضاف: "هذه السيارة الأولى التي نُصمّمها تحت سقف النفقات – لسنا عند مستوى السقف، بل تحته – لذا لن يُؤثّر علينا السقف مثل منافسينا. أي بعبارات أخرى فإنّه يمنحنا منصّة أفضل وموقعًا أفضل".

وأردف: "كما ستعود العديد من الجوانب إلى نقطة الصفر بالنسبة للفريق الذي أصبح يعمل بشكلٍ أفضل بكثير، وأنا متحمّسٌ لرؤية ما سيفعلونه. لذا أعتقد بأنّ هذه المرحلة تتمحور حول التركيز في الفريق".

وأكمل: "كجزء من الإدارة العليا للفريق، فإنّ دوري يتمحور حول حماية الفريق من الشائعات. ما أريد من الموظّفين الحديث عنه عند احتساء القهوة هو كيفيّة جعل السيارة أسرع، وليس الحديث عن تغييرات الهيكل الإداري وما قد تبدو عليه".

وكان الحديث عن تغييرات الهيكل الإداري للفريق قد انطلق الشهر الماضي عندما قال روسي أنّ الفريق بحاجة لزيادة "عضلاته" في محاولة لتحقيق تقدّم بعد الحلول في المركز الخامس في الترتيب العام للعام الثاني على التوالي.

وقال حينها: "لا يتماشى ذلك مع ما نريده. من الواضح أنّني أريد أن يُنافس الفريق على منصّات التتويج والانتصارات بنهاية الدورة المقبلة من القوانين، لنقل بنهاية 2024-2025، بناءً على موعد الانتقال إلى حزمة القوانين الجديدة".

وأردف: "لكن من أجل فعل ذلك فإنّنا سنحتاج للتطوّر كفريق. أعتقد بأنّ الفريق تقدّم من المركز التاسع إلى الخامس. لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة المقبلة وأن نصبح الفريق الأفضل في الأمام عوضًا عن أفضل البقيّة، فإنّ هناك حاجة لتطوّر آخر".