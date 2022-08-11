بوتاس: 2022 هو أكثر مواسمي متعة في الفورمولا واحد حتّى الآن

في حين أنّ الفنلندي تراجع خطوة إلى الخلف بمغادرته مرسيدس التي كان يُنافس معها في المقدّمة، فإنّه قاد جهود ألفا روميو في وسط الترتيب هذا الموسم، مُسجّلًا 41 من أصل نقاط الفريق الـ 46 حتّى الآن.

وكان بوتاس قد وقّع على عقدٍ بعدّة أعوام مع ألفا روميو هذا العام، ليحصل على صورة واضحة حول مستقبله للمرّة الأولى في مسيرته بعد أن حصل على عقودٍ ذات عامٍ واحد في الأعوام السابقة.

وقال الفنلندي ضمن حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذه المرّة الأولى بالنسبة لي، لأنّني دائمًا ما حصلت على عقودٍ ذات عامٍ واحد، حتّى مع ويليامز".

وأضاف: "هذه المرّة الأولى التي لا أواجه فيها الضغط والإجابة على الأسئلة، لأنّ السائقين الذين لا يعلمون مستقبلهم من المؤكّد أنّهم لا يحظون بشعورٍ رائع".

واعترف بوتاس بأنّه شعر بارتياحٍ أكبر وأصبح قادرًا أكثر على "التركيز على عمله"، وهو ما يمنحه حريّة أكبر للاستمتاع بالتسابق في الفورمولا واحد.

وقال في هذا الصدد: "هذا أكثر موسمٍ ممتعٍ حتّى الآن. حسنًا ربّما تستذكر بعض الأمور أحيانًا، لكنّني أشعر بأنّني أستمتع بالفورمولا واحد أكثر من أيّ وقتٍ مضى".

وأضاف: "عندما يتعلّق الأمر بالتسابق فإنّه ممتعٌ جدًا، خاصة في الوسط واختلاف الاستراتيجيّات في السباقات. قرارٌ واحد قد يُكسبك عدّة مراكز. إنّها لعبة مختلفة".

وأكمل: "في السابق مع مرسيدس فقد كنّا نقتصر عادة على معركة مع سيارتين فقط. لكن يُمكن أن أجد ستّ سيارات حولي الآن ويجب عليّ متابعتها. ذلك رائع".