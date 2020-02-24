بوتاس يود تفادي المماطلة حيال عقدٍ جديد مع مرسيدس

كان بوتاس يوقع عقداً لموسم واحد في كلٍ من المواسم الثلاثة التي أمضاها مع مرسيدس، إذ يعتبر سائقاً حراً حتى الآن لموسم 2021 المقبل.

كشفت مرسيدس علناً أنها تقيم فكرة استبدال بوتاس بالفرنسي إستيبان أوكون لموسم 2020، لكنها في نهاية المطاف قررت إعادة التوقيع مع الفنلنديّ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وحصل أوكون على مقعد مع رينو، وذلك بعد أن أمضى موسم 2019 كسائق احتياطي مع مرسيدس.

وكشف بوتاس عن شعوره أن فريقه قادر على التعلم من مفاوضات الموسم الماضي في إبقاء الأمور بعيداً عن العلن، مؤكداً أن ذلك قد أثر على تركيزه منتصف موسم 2019.

فقال: "لقد تعلمت والفريق قال كذلك أنه تعلم كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع".

وأكمل: "لقد كان هناك نوع من الكلام غير الضروري خارج الفريق. كل شيء يجب أن يتمّ داخلياً بعيداً عن العلن".

وتابع: "أعتقد أن ذلك يجعل من الأمور أكثر سهولة، وبالتأكيد تعلمنا أننا كلما بكّرنا بالقرارات كلما كان الوضع أفضل".

واستكمل: "لو واصلنا المسألة طوال شهور أغسطس/آب، سبتمبر/أيلول، حينها فإن المسألة تصبح أكثر وأكثر مصدراً لتشتيت التركيز".

وأردف: "لو تمّ التعامل مع المسألة قبل عدة أشهر، لبات الوضع أكثر بساطة بكثير، نظراً لكثرة التكهنات حينها".

واسترسل: "بالتأكيد تعلمنا، وآمل أن نتعامل مع الأمر بشكل أبكر الآن، سنرى كيف ستسير الأمور".

وبينما يرغب بوتاس بالحصول على إيضاحات مبكرة حيال مستقبله الموسم المقبل، لكنه أشار إلى أن المفاوضات الآن ستكون مبكرة جداً خاصة مع الاستعداد للموسم الجديد.

فقال: "بطبيعة الحال، تودّ الكلام حيال الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن في مثل هذا الوقت من العام، لا جدوى من ذلك حقاً، فالتوقيت مبكر جداً".

وأكمل: "نحن مشغولون للغاية بالتركيز على رفع الأداء".

وتابع: "لكن تجمعني علاقة طيبة مع توتو (وولف) وجميع أفراد طاقم الفريق، لذا عندما يحين الوقت، يمكننا الكلام عن الوضع بشكل أوضح".

واختتم: "أنا واثق أننا تعلمنا من العام الماضي كيف بوسعنا التواصل بشكل أفضل وغيره من الأمور، وبالتأكيد ستتم المسألة بشكل أكثر سلاسة وأقل تسبباً بعناوين مثيرة للتكهنات!".