بوتاس يود تفادي المماطلة حيال عقدٍ جديد مع مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يود تفادي المماطلة حيال عقدٍ جديد مع مرسيدس

المشاركات
التعليقات
بوتاس يود تفادي المماطلة حيال عقدٍ جديد مع مرسيدس
من قبل:
24-02-2020

يود فالتيري بوتاس تفادي المماطلة في مفاوضات عقد جديد يبقيه مع مرسيدس لموسم 2021، حيث يرى أنه كان هناك "الكثير من الكلام غير  الضروري" خارج الفريق العام الماضي.

كان بوتاس يوقع عقداً لموسم واحد في كلٍ من المواسم الثلاثة التي أمضاها مع مرسيدس، إذ يعتبر سائقاً حراً حتى الآن لموسم 2021 المقبل.

كشفت مرسيدس علناً أنها تقيم فكرة استبدال بوتاس بالفرنسي إستيبان أوكون لموسم 2020، لكنها في نهاية المطاف قررت إعادة التوقيع مع الفنلنديّ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وحصل أوكون على مقعد مع رينو، وذلك بعد أن أمضى موسم 2019 كسائق احتياطي مع مرسيدس.

وكشف بوتاس عن شعوره أن فريقه قادر على التعلم من مفاوضات الموسم الماضي في إبقاء الأمور بعيداً عن العلن، مؤكداً أن ذلك قد أثر على تركيزه منتصف موسم 2019.

فقال: "لقد تعلمت والفريق قال كذلك أنه تعلم كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع".

وأكمل: "لقد كان هناك نوع من الكلام غير الضروري خارج الفريق. كل شيء يجب أن يتمّ داخلياً بعيداً عن العلن".

وتابع: "أعتقد أن ذلك يجعل من الأمور أكثر سهولة، وبالتأكيد تعلمنا أننا كلما بكّرنا بالقرارات كلما كان الوضع أفضل".

واستكمل: "لو واصلنا المسألة طوال شهور أغسطس/آب، سبتمبر/أيلول، حينها فإن المسألة تصبح أكثر وأكثر مصدراً لتشتيت التركيز".

وأردف: "لو تمّ التعامل مع المسألة قبل عدة أشهر، لبات الوضع أكثر بساطة بكثير، نظراً لكثرة التكهنات حينها".

واسترسل: "بالتأكيد تعلمنا، وآمل أن نتعامل مع الأمر بشكل أبكر الآن، سنرى كيف ستسير الأمور".

وبينما يرغب بوتاس بالحصول على إيضاحات مبكرة حيال مستقبله الموسم المقبل، لكنه أشار إلى أن المفاوضات الآن ستكون مبكرة جداً خاصة مع الاستعداد للموسم الجديد.

فقال: "بطبيعة الحال، تودّ الكلام حيال الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن في مثل هذا الوقت من العام، لا جدوى من ذلك حقاً، فالتوقيت مبكر جداً".

وأكمل: "نحن مشغولون للغاية بالتركيز على رفع الأداء".

وتابع: "لكن تجمعني علاقة طيبة مع توتو (وولف) وجميع أفراد طاقم الفريق، لذا عندما يحين الوقت، يمكننا الكلام عن الوضع بشكل أوضح".

واختتم: "أنا واثق أننا تعلمنا من العام الماضي كيف بوسعنا التواصل بشكل أفضل وغيره من الأمور، وبالتأكيد ستتم المسألة بشكل أكثر سلاسة وأقل تسبباً بعناوين مثيرة للتكهنات!".

المقال التالي
فيراري تُحدّد سبب عطل محرّك فيتيل في تجارب برشلونة

المقال السابق

فيراري تُحدّد سبب عطل محرّك فيتيل في تجارب برشلونة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين فالتيري بوتاس تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن
الكاتب خلدون يونس

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
17 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
01:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
05:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
03:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
06:00
17:00
السباق
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
05:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

منافسو مرسيدس كانوا "مذهولين" من نظام "داس"

2
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن خبايا تصاميمها الأخرى على سيارتها "دبليو11"

3
فورمولا 1

فيراري تُحدّد سبب عطل محرّك فيتيل في تجارب برشلونة

4
فورمولا 1

تحليل تقني: ريد بُل تسلك دربًا منفردًا من خلال فكرة نظام تعليق جديدة

5
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس في صدارة اليوم الأخير من تجارب قطر

59د

أحدث ملفات الفيديو

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020 00:38
فورمولا 1

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020

أحدث الأخبار

بوتاس يود تفادي المماطلة حيال عقدٍ جديد مع مرسيدس
F1

بوتاس يود تفادي المماطلة حيال عقدٍ جديد مع مرسيدس

فيراري تُحدّد سبب عطل محرّك فيتيل في تجارب برشلونة
F1

فيراري تُحدّد سبب عطل محرّك فيتيل في تجارب برشلونة

فرق الفورمولا واحد تحثّ "فيا" على مراقبة مداورة الأطقم
F1

فرق الفورمولا واحد تحثّ "فيا" على مراقبة مداورة الأطقم

الاتجاه نحو المحركات الكهربائية يعقد مفاوضات هوندا وريد بُل المستقبلية
F1

الاتجاه نحو المحركات الكهربائية يعقد مفاوضات هوندا وريد بُل المستقبلية

لاتيفي: سيارة ويليامز الجديدة لم تحل جيمع المشاكل
F1

لاتيفي: سيارة ويليامز الجديدة لم تحل جيمع المشاكل

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.