بوتاس يواجه خطر التراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي

سيتمّ إرجاع المحرّك الذي استخدمه الفنلندي على حلبة إنترلاغوس إلى منشأة "اتش بي بي" في بريكسوورث، حيث سيتمّ تفكيكه وتحليله، على أنّ يُتخذ قرار نهائي بشأن الخطة لجائزة أبوظبي الكبرى في وقت مبكّر من الأسبوع المُقبل.

تعيّن على بوتاس ركن سيارته بجانب الحواجز في اللفّة 35 من سباق البرازيل بعد تصاعد الأدخنة من القسم الخلفي للسيارة على مدار اللفّة السابقة.

"أعتقد بأنّه كان هنالك بعض الدخان" قال بوتاس، مُضيفًا: "لم أر الدخان بنفسي في الواقع، لكنّ الفريق أخبرني بذلك، إذ لم أتمكّن من الشعور بأيّة خسارة في الطاقة حينها، فقط توقّف المحرّك تمامًا بعد المنعطف الثالث".

وعند سؤاله إذا ما كان يزال هنالك أميال متبقية على محرّكاته السابقة في حال باتت وحدة البرازيل غير قابلة للاستخدام، قال بوتاس: "لم يتمّ تأكيد ذلك بعد. أشكّ بأنّ هنالك أيّة أميال متبقية على الوحدات السابقة، ولكن سننتظر ونرى".

من جهته وعقب السباق، صرّح جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس بأنّه من المبكّر للغاية معرفة ما إذا كان محرّك البرازيل سيكون قابلًا للاستخدام من جديد.

فقال: "لا نعلم المزيد عن ذلك الآن. ما نعلمه هو أنّنا رفعنا مستوى استهلاك الزيت خلال السباق والذي نفد على نحوٍ سريع ومفرط للغاية. ومن ثمّ المحرّك توقّف من تلقاء نفسه".

جديرٌ بالذكر أنّ محرّكَي بوتاس السابقَين لهذا الموسم قد أكملا جدولهما المحدد على صعيد عدد السباقات، حيث تمّ استخدام كل منهما في سبع جولات، وقد أكمل بوتاس الكثير من الأميال هذا العام، إذ لم ينسحب قبل البرازيل سوى في ألمانيا على إثر تعرّضه لحادثة.

وقد قال متحدّث باسم مرسيدس عن المحرّكات المستخدمة: "لا يعني ذلك بالضرورة أنّه ليس بوسعها خوض سباق آخر، لكن لن يكون ذلك مُفضّلًا بالضرورة كذلك".