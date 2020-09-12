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بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

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بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو
من قبل:
, رئيس التحرير

بدا السائق الفنلندي فالتيري بوتاس مستاءً مع نهاية التجارب التأهيلية لجائزة توسكانا الكبرى في موجيللو بعدما أخفق في تحسين زمنه في ظلّ رفع الأعلام الصفراء على المقطع الأوّل من الحلبة، ما ساعد زميله لويس هاميلتون على خطف قطب الانطلاق الأوّل.

دخل بوتاس التجارب التأهيلية للجولة التاسعة من موسم 2020 وهو يتمتّع بزخمٍ كبير عقب سيطرته على جميع التجارب الحرّة، كما أنه تصدّر القسم الأوّل من التصفيات.

ولكن تواجد الفنلندي على بُعد 0.059 ثانية من زميله هاميلتون مع نهاية اللّفة الأولى من القسم الثالث، إذ وفي حين أنّ البريطاني فشل من تحسين زمنه خلال لفته الأخيرة السريعة، حاول بوتاس الاستفادة من ذلك، بيد أنّ رفع الأعلام الصفراء على المقطع الأوّل بسبب انزلاق سيارة إستيبان أوكون منعه من ذلك.

وقال بوتاس "لقد كانت بداية جيدة للأسبوع مع التجارب الحرّة. بعد التجارب الثالثة كنت أبحث عن بعض الأشياء التي بإمكاني تحسينها خلال التجارب التأهيلية، إذ سار كُلّ شيء بشكلٍ سلسل وجيد خلال القسمين الأوّل والثاني".

وأضاف "لم تكن لفتي الأولى خلال القسم الثالث جيدة بما فيه الكفاية، لذلك شعرتُ بأنه لا يزال هناك مجال للتقدّم، إذ كنت واثقًا من نفسي لفعلها. ولكن من الواضح بأنّ الفرصة انتهت بمجرد رفع الأعلام الصفراء المزدوجة خلال اللّفة الثانية. لذلك في النهاية، كان يجب عليّ القيام بعملٍ أفضل خلال اللّفة الأولى".

وتابع قائلاً "تمكّن لويس من العثور على الوتيرة، حيث كانت لفته الأولى أفضل من لفتي. هذا كُلّ ما في الأمر".

في الجهة الأخرى، يأمل بوتاس الاستفادة من الانطلاقة كي يتمكّن من التعويض والتقدّم على زميله خلال السباق.

واختتم "الأمر لم ينتهِ بعد. بالطبع من جيد بدء السباق من المركز الأوّل، ولكن المسافة طويلاً حتى الوصول إلى المنعطف الأوّل. إذا بقيت الرياح المعاكسة فسيكون للفجوة الهوائية أهمية كبيرة على المنعطف الأوّل. سأحوّل تركيزي إلى السباق".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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