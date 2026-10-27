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بوتاس ينفي احتمال خسارته مقعده مع كاديلاك في الفورمولا 1 موسم 2027

يرفض مارسين بودكوفسكي، مسؤول كاديلاك، تأكيد استمرار سائقي الفريق في العام المقبل، لكن بوتاس يؤكد أن عقده ساري المفعول، وإن لم يكن ذلك بالشروط التي جرى الحديث عنها

منشور: 27-10-2026

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فالتيري بوتاس، كاديلاك

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يؤكد فالتيري بوتاس أن كاديلاك راضية عن أدائه، وأن وضع عقده لموسم 2027 "على ما يرام"، وسط الشائعات الأخيرة بشأن مستقبله في بطولة العالم للفورمولا 1.

وأدى تراجع سرعة بوتاس مؤخرًا، سواء في التصفيات أو السباقات، إلى إثارة التكهنات في سوق السائقين. وجرى تداول اسم إستيبان أوكون، الذي خسر مقعده لصالح متصدر بطولة الفورمولا 2 رافاييل كامارا في فريق هاس، باعتباره مرشحًا محتملًا لشغل مقعد السائق الفنلندي. كما طُرح اسما كولتون هيرتا، سائق التجارب لدى كاديلاك، رغم موسمه الصعب في الفورمولا 2، ويوكي تسونودا، السائق الاحتياطي لدى ريد بُل.

وفي هذا السياق، سُئل مدير فريق كاديلاك بودكوفسكي، الذي يشغل منصبه منذ شهرين ونصف، خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى، عمّا إذا كان أوكون مرشحًا لتولي دور السائق الاحتياطي، لكن إجابته لم تكن حاسمة.

وقال بودكوفسكي: "حسنًا، انظروا، بصفتك مديرًا للفريق، وأنا متأكد من أن الأمر ينطبق على زملائي أيضًا، تتلقى اتصالات من كل سائق أو مدير أعمال سائق متاح في سوق الانتقالات".

وأردف: "لذلك، تواصل معي عدد من السائقين ومديري أعمالهم. لن أفصح عن الأسماء، سواء كانوا ضمنهم أم لا، لكن جميع المتاحين تقريبًا في سوق الانتقالات تواصلوا معي، كما هو متوقع".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن هذا المكان هو آخر مكان يمكنني أن أعلن فيه أي شيء بشأن تشكيلة السائقين، كما يمكنكم أن تتخيلوا. فإدارة التسويق والاتصالات لديّ ستقضي عليّ إذا فعلت ذلك".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان بوتاس وسيرجيو بيريز يمتلكان عقدين ساريين لموسم 2027، أضاف البولندي، في إجابة لافتة: "مرة أخرى، هذا هو آخر مكان يمكنني فيه التعليق على عقود السائقين. وبشكل عام، أعتقد أن مثل هذه الأمور لا يُعلن عنها عبر الصحافة، بل من خلال بيانات رسمية يصدرها الفريق عندما يحين الوقت المناسب".

وبما أن كلا السائقين وقّع عقدًا "متعدد السنوات" عند انضمامه إلى كاديلاك في موسم 2026، فلا يزال من غير الواضح ما الشروط التي يتعين استيفاؤها، إن وُجدت، لتفعيل تمديد عقديهما إلى موسم 2027.

ويُعتقد أن أوكون يتجه على أي حال نحو التوصل إلى اتفاق ليكون سائقًا احتياطيًا لدى أستون مارتن، بدلًا من الانضمام إلى كاديلاك. لكن هل يمكن اعتبار مقعد بوتاس مضمونًا بالضرورة؟

وعندما سُئل عمّا إذا كان الفريق قد طمأنه بشأن استمراره في موسم 2027، أجاب السائق المخضرم الذي خاض 264 سباقًا: "نعم، أعني أنني أعرف الشروط منذ العام الماضي، عندما وقّعت العقد، ولذلك فإن كل شيء على ما يرام".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تصريحات بودكوفسكي يوم الجمعة، وما إذا كان قد تفاجأ بإجاباته الملتبسة، قال بوتاس إنه لم يكن على علم بتلك التصريحات، وإنها لا تثير قلقه.

أما بشأن احتمال وجود سيناريو لا يشارك فيه مع كاديلاك خلال موسم 2027، رغم امتلاكه نظريًا عقدًا لذلك الموسم، فتأمل بوتاس قبل أن يقول: "أعني، هذه هي الفورمولا 1. لو كانت الأبقار تستطيع الطيران، كما تعلمون... فكل شيء ممكن الحدوث دائمًا في هذه الرياضة. لكنهم، في الوقت الحالي، يبدون راضين عمّا أقدمه لهم، وأعتقد أن هذا هو كل ما يهم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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