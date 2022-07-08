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بوتاس ينطلق من آخر الترتيب في النمسا بعد تغيير وحدة طاقته

سينطلق فالتيري بوتاس من آخر الترتيب في سباق جائزة النمسا الكبرى يوم الأحد بعدما وضعت ألفا روميو مجموعة جديدة من عناصر وحدة الطاقة على سيارته.

بوتاس ينطلق من آخر الترتيب في النمسا بعد تغيير وحدة طاقته

حصل بوتاس الفائز مرتين بسباق النمسا على محرك جديد ونسخ جديدة من الشاحن التوربيني، نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش"، نظام استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو-كاي" وأنظمة التحكم الإلكترونية قُبيل التجارب الحرة الأولى على حلبة ريد بُل رينغ اليوم الجمعة، ما فعّل بحقه عقوبة التراجع إلى آخر الترتيب.

ومع كل نسخة من العناصر الجديدة، يتجاوز بوتاس الحد المسموح به للموسم، ما يعني انطلاقه بشكل تلقائي من آخر الترتيب في سباق الأحد.

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فيما سينطلق الفنلندي في سباق غدًا السبت القصير من المركز الذي سيتأهّل به في تصفيات اليوم في النمسا، قبل أن يتراجع لآخر الترتيب لسباق الأحد.

وتأتي تلك العقوبة لتعرقل أكثر من تقدم الفنلندي هذا الموسم بعد مشكلة علبة التروس التي أجبرته على الانسحاب من سباق سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي، والذي سجّل انسحابه الثاني في الموسم.

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