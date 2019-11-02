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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس ينطلق أوّلاً بفارق 0.012 ثانية عن فيتيل في أوستن

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بوتاس ينطلق أوّلاً بفارق 0.012 ثانية عن فيتيل في أوستن
من قبل:
, رئيس التحرير
02-11-2019

سيكون السائق الفنلندي فالتيري بوتاس أوّل المنطلقين في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة الـ 19 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، وذلك للمرّة الـ 11 في مسيرته الاحترافية.

بعد غياب الصانع الألماني عن "البول بوزيشن" منذ مجريات جائزة ألمانيا الكبرى، استطاع بوتاس وضع السهام الفضية في المركز الأوّل حيث تقدّم على سائق فيراري سيباستيان فيتيل بفارق 0.012 ثانية.

وقال بوتاس الذي أحرز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم "لقد انخفض التماسك على الحلبة خلال اللّفة الأخيرة حيث خسرت عشر أو عشرين من الثانية على المقطع الأوّل لذلك أنا سعيد لعدم تحسين بقية السائقين لأزمنتهم. إنه يوم سعيد".

أمّا فيتيل، فقال "أنا سعيد بشكل عام. سيبدأ جميعنا على إطارات ميديوم لذلك لن يمتلك أيّ أحد الأفضلية. ستكون اللّفة الأولى مهمة بكُلّ تأكيد ولكن السباق طويل".

وكان من الغريب تحسّن المسار تدريجيًّا إلى حين قيام السائقين بلفتهم الأخيرة، حيث لم يتمكّن معظمهم من تحسين أزمنتهم باستثناء ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير اللذين حلاّ في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ولم يتمكّن لويس هاميلتون من تسجيل نتيجة أفضل من المركز الخامس بينما حلّ أليسكندر ألبون سادسًا متقدمًا على ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

دانيال ريكاردو وبيير غاسلي أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمّ استخدام إطارات "سوفت" لجميع السائقين خلال هذا القسم حيث استطاع هاميلتون تسجيل الزمن الأسرع خلال الدقاق الأولى، قبل أن ينجح نوريس من تحقيق أسرع زمن والذي بلغ 1:33.353 دقيقة.

وفي هذا القسم كان فريق ريد بُل أقرب من فيراري إلى الصدارة مع تواجد ماكس فيرشتابن وأليسكندر ألبون في المركزين الثالث والرابع على التوالي. أمّا فيراري فتواجدت في المركز السادس مع فيتيل وفي المركز 12 مع لوكلير.

والخارجين من القسم الأوّل كانوا: أنطونيو جيوفينازي الذي تقدّم على كيمي رايكونن، فيما استطاع جورج راسل إحراز المركز الـ 18 أمام سيرجيو بيريز وزميله روبرت كوبتسا. وبلغ الفارق بين راسل وكوبتسا نصف ثانية.

القسم الثاني

مع بداية القسم الثاني، خرج ثنائي مرسيدس وفيراري بالإضافة إلى فيرشتابن على إطارات "ميديوم". وتواجد الخمسة الأوائل في صدارة القسم قبل أن يتمكّن ألبون على إطارات "سوفت" من تسجيل أسرع زمن. ولكن الفارق بين سائق ريد بُل وهاميلتون بلغ عشر من الثانية فقط.

وبعد الطلعات الأولى، عادت السيارات الأخرى إلى إطارات "سوفت" باستثناء ثنائي فيراري الذي تواجد على مجموعة من إطارات "ميديوم". واستطاع لوكلير من تصدّر الحصة أمام زميله فيتيل بفارق 0.022 ثانية.

وسينطلق نيكو هلكنبرغ من المركز 11 أمام كيفن ماغنوسن ودانييل كفيات حيث عوقب الأخير بشطب أسرع زمنه لخروجه عن حدود الحلبة على المنعطف الـ 19 (وبالتالي تراجع من 11 إلى 13). لانس سترول تواجد في المركز 14 أمام رومان غروجان.

شبكة انطلاق سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى

المركز السائق الزمن الفارق
1 Finland فالتيري بوتاس 01:32.029  
2 Germany سيباستيان فيتيل 01:32.041 00.012
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 01:32.096 00.067
4 Monaco شارل لوكلير 01:32.137 00.108
5 United Kingdom لويس هاميلتون 01:32.321 00.292
6 Thailand ألكسندر ألبون 01:32.548 00.519
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 01:32.847 00.818
8 United Kingdom لاندو نوريس 01:33.175 01.146
9 Australia دانيال ريكاردو 01:33.488 01.459
10 France بيير غاسلي 01:33.601 01.572
11 Germany نيكو هلكنبرغ 01:33.815 01.786
12 Denmark كيفن ماغنوسن 01:33.979 01.950
13 Russian Federation دانييل كفيات 01:33.989 01.960
14 Canada لانس سترول 01:34.100 02.071
15 France رومان غروجان 01:34.158 02.129
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 01:34.226 02.197
17 Finland كيمي رايكونن 01:34.369 02.340
18 United Kingdom جورج راسل 01:35.372 03.343
19 Poland روبرت كوبتسا 01:35.889 03.860
20 Mexico سيرجيو بيريز 01:35.808 03.779
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الكاتب خضر الراوي

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