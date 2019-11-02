بوتاس ينطلق أوّلاً بفارق 0.012 ثانية عن فيتيل في أوستن

بعد غياب الصانع الألماني عن "البول بوزيشن" منذ مجريات جائزة ألمانيا الكبرى، استطاع بوتاس وضع السهام الفضية في المركز الأوّل حيث تقدّم على سائق فيراري سيباستيان فيتيل بفارق 0.012 ثانية.

وقال بوتاس الذي أحرز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم "لقد انخفض التماسك على الحلبة خلال اللّفة الأخيرة حيث خسرت عشر أو عشرين من الثانية على المقطع الأوّل لذلك أنا سعيد لعدم تحسين بقية السائقين لأزمنتهم. إنه يوم سعيد".

أمّا فيتيل، فقال "أنا سعيد بشكل عام. سيبدأ جميعنا على إطارات ميديوم لذلك لن يمتلك أيّ أحد الأفضلية. ستكون اللّفة الأولى مهمة بكُلّ تأكيد ولكن السباق طويل".

وكان من الغريب تحسّن المسار تدريجيًّا إلى حين قيام السائقين بلفتهم الأخيرة، حيث لم يتمكّن معظمهم من تحسين أزمنتهم باستثناء ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير اللذين حلاّ في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ولم يتمكّن لويس هاميلتون من تسجيل نتيجة أفضل من المركز الخامس بينما حلّ أليسكندر ألبون سادسًا متقدمًا على ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

دانيال ريكاردو وبيير غاسلي أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمّ استخدام إطارات "سوفت" لجميع السائقين خلال هذا القسم حيث استطاع هاميلتون تسجيل الزمن الأسرع خلال الدقاق الأولى، قبل أن ينجح نوريس من تحقيق أسرع زمن والذي بلغ 1:33.353 دقيقة.

وفي هذا القسم كان فريق ريد بُل أقرب من فيراري إلى الصدارة مع تواجد ماكس فيرشتابن وأليسكندر ألبون في المركزين الثالث والرابع على التوالي. أمّا فيراري فتواجدت في المركز السادس مع فيتيل وفي المركز 12 مع لوكلير.

والخارجين من القسم الأوّل كانوا: أنطونيو جيوفينازي الذي تقدّم على كيمي رايكونن، فيما استطاع جورج راسل إحراز المركز الـ 18 أمام سيرجيو بيريز وزميله روبرت كوبتسا. وبلغ الفارق بين راسل وكوبتسا نصف ثانية.

القسم الثاني

مع بداية القسم الثاني، خرج ثنائي مرسيدس وفيراري بالإضافة إلى فيرشتابن على إطارات "ميديوم". وتواجد الخمسة الأوائل في صدارة القسم قبل أن يتمكّن ألبون على إطارات "سوفت" من تسجيل أسرع زمن. ولكن الفارق بين سائق ريد بُل وهاميلتون بلغ عشر من الثانية فقط.

وبعد الطلعات الأولى، عادت السيارات الأخرى إلى إطارات "سوفت" باستثناء ثنائي فيراري الذي تواجد على مجموعة من إطارات "ميديوم". واستطاع لوكلير من تصدّر الحصة أمام زميله فيتيل بفارق 0.022 ثانية.

وسينطلق نيكو هلكنبرغ من المركز 11 أمام كيفن ماغنوسن ودانييل كفيات حيث عوقب الأخير بشطب أسرع زمنه لخروجه عن حدود الحلبة على المنعطف الـ 19 (وبالتالي تراجع من 11 إلى 13). لانس سترول تواجد في المركز 14 أمام رومان غروجان.

شبكة انطلاق سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى