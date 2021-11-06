بوتاس ينطلق أوّلًا أمام هاميلتون بعد قلب مرسيدس الطاولة على ريد بُل في المكسيك

انتظرت مرسيدس حتّى بداية القسم الثالث من التصفيات للتكشير عن أنيابها، وتزامن ذلك مع معاناة ماكس فيرشتابن بعض الشيء على صعيد التماسك، حيث قال عبر اللاسلكي: "التوازن غير جيّد، القسم الخلفي ينزلق".

وتبيّن أنّ مشكلة الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل تواصلت وكان مثبّتا بالشريط اللاصق طوال التصفيات.

وتواجد بوتاس وهاميلتون في المركزين الأوّل والثاني مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، وكان بوتاس السائق الوحيد الذي يكسر حاجز الـ 1:16 دقيقة في تلك المرحلة.

واتّجهت جميع الأنظار لمتابعة اللفّات الأخيرة الحاسمة إثر ذلك، لكنّ فيرشتابن لم يتمكّن من تحسين زمنه بعد أن تشتّت تركيزه بسبب خروج سيارتَين عن المسار أمامه، ولا أيٌ من ثنائيّ مرسيدس، ليضمن بذلك بوتاس قطب الانطلاق الأوّل وتضمن مرسيدس الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق على عكس كلّ التوقّعات.

وحقّق بوتاس بذلك قطب الانطلاق الأوّل الـ 19 في مسيرته والثالث له هذا الموسم.

وسينطلق فيرشتابن ثالثًا أمام سيرجيو بيريز الذي تشتّت تركيزه هو الآخر في لفّته الأخيرة بعد خروج يوكي تسونودا عن المسار أمامه وأخطأ هو الآخر وخرج عن المسار.

وحلّ بيير غاسلي خامسًا أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما تواجد دانيال ريكاردو في المركز السابع أمام شارل لوكلير وتسونودا، في حين أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل بعد اكتفائه بلفّة استطلاعيّة.

القسم الأوّل

بدأت التصفيات ببعض المخاوف في صفوف ريد بُل، حيث بدأ طاقم الفريق العمل على الجناحين الخلفيين لسيارتَيه "كإجراء وقائي" بسبب ما بدا تضرّرًا للرفرفتين بعد التجارب الحرّة الثالثة.

بالرغم من اتّجاهه للانطلاق من آخر الترتيب رفقة عددٍ من السائقين الآخرين الذين غيّروا محرّكاتهم نهاية هذا الأسبوع، تعرّض لانس سترول سائق أستون مارتن لحادث بالخروج من المنعطف الأخير نتيجة عبوره على المنطقة المتّسخة من المسار وفقدانه السيطرة ليتسبّب الحادث في تدمير الكثير من مكوّنات سيارته وهو ما تسبّب في اعتماد العلم الأحمر مع بقاء 11 دقيقة على النهاية.

وامتدّ التوقّف لفترة طويلة بسبب تطلّب أعمال تصليح الجدار الجانبي الكثير من الوقت.

ولدى استئناف الحصّة أخيرًا فقد واجه كارلوس ساينز الإبن لحظات مرعبة بعد أن قال لفريقه لدى خروجه من خطّ الحظائر: "لا طاقة"، ليعطيه مهندسه بعض التعليمات التي تمكّن على إثرها من استئناف سيره.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من فرناندو ألونسو، ونيكولاس لاتيفي، وميك شوماخر الذي تفوّق مجدّدًا على زميله نيكيتا مازيبين الذي خاض محادثة غاضبة مع مهندسه، بينما كان سترول في المركز العشرين بالطبع.

القسم الثاني

مثلما بات معتادًا فقد دخل معظم السائقين على إطارات "ميديوم" من أجل التأهّل عليها للحصول على الأفضليّة في بداية السباق، خاصة في ظلّ قصر عمر إطارات "سوفت".

لكنّ الأداء كان متقاربًا أكثر عليها بين فيرشتابن وهاميلتون في الصدارة، وكذلك الحال خلفهما.

وفي حين أنّ هاميلتون عاد على إطارات "ميديوم" في طلعته الثانية، آثر فيرشتابن التدرّب على إطارات "سوفت" تحضيرًا للقسم الثالث من دون أن يُحسّن زمنه عليها.

وانتهى القسم الثاني بخروج سيباستيان فيتيل أمام كيمي رايكونن، وجورج راسل، وأنطونيو جيوفينازي – الذي انزلق في اللحظات الأخيرة من دون أن يتسبّب في الإضرار بلفّات أيّ أحد – في حين ذهب المركز الـ 15 إلى إستيبان أوكون.

الترتيب المبدئي لشبكة الانطلاق: