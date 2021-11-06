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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس ينطلق أوّلًا أمام هاميلتون بعد قلب مرسيدس الطاولة على ريد بُل في المكسيك

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أحرز الفنلندي فالتيري بوتاس قطب الانطلاق الأوّل لجائزة المكسيك الكبرى بعد تفوّقه على زميله لويس هاميلتون، وذلك بعد أن قلبت مرسيدس تأخّرها عن ريد بُل في القسم الأخير من التصفيات.

بوتاس ينطلق أوّلًا أمام هاميلتون بعد قلب مرسيدس الطاولة على ريد بُل في المكسيك

انتظرت مرسيدس حتّى بداية القسم الثالث من التصفيات للتكشير عن أنيابها، وتزامن ذلك مع معاناة ماكس فيرشتابن بعض الشيء على صعيد التماسك، حيث قال عبر اللاسلكي: "التوازن غير جيّد، القسم الخلفي ينزلق".

وتبيّن أنّ مشكلة الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل تواصلت وكان مثبّتا بالشريط اللاصق طوال التصفيات.

وتواجد بوتاس وهاميلتون في المركزين الأوّل والثاني مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، وكان بوتاس السائق الوحيد الذي يكسر حاجز الـ 1:16 دقيقة في تلك المرحلة.

واتّجهت جميع الأنظار لمتابعة اللفّات الأخيرة الحاسمة إثر ذلك، لكنّ فيرشتابن لم يتمكّن من تحسين زمنه بعد أن تشتّت تركيزه بسبب خروج سيارتَين عن المسار أمامه، ولا أيٌ من ثنائيّ مرسيدس، ليضمن بذلك بوتاس قطب الانطلاق الأوّل وتضمن مرسيدس الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق على عكس كلّ التوقّعات.

وحقّق بوتاس بذلك قطب الانطلاق الأوّل الـ 19 في مسيرته والثالث له هذا الموسم.

وسينطلق فيرشتابن ثالثًا أمام سيرجيو بيريز الذي تشتّت تركيزه هو الآخر في لفّته الأخيرة بعد خروج يوكي تسونودا عن المسار أمامه وأخطأ هو الآخر وخرج عن المسار.

وحلّ بيير غاسلي خامسًا أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما تواجد دانيال ريكاردو في المركز السابع أمام شارل لوكلير وتسونودا، في حين أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل بعد اكتفائه بلفّة استطلاعيّة.

القسم الأوّل

بدأت التصفيات ببعض المخاوف في صفوف ريد بُل، حيث بدأ طاقم الفريق العمل على الجناحين الخلفيين لسيارتَيه "كإجراء وقائي" بسبب ما بدا تضرّرًا للرفرفتين بعد التجارب الحرّة الثالثة.

بالرغم من اتّجاهه للانطلاق من آخر الترتيب رفقة عددٍ من السائقين الآخرين الذين غيّروا محرّكاتهم نهاية هذا الأسبوع، تعرّض لانس سترول سائق أستون مارتن لحادث بالخروج من المنعطف الأخير نتيجة عبوره على المنطقة المتّسخة من المسار وفقدانه السيطرة ليتسبّب الحادث في تدمير الكثير من مكوّنات سيارته وهو ما تسبّب في اعتماد العلم الأحمر مع بقاء  11 دقيقة على النهاية.

وامتدّ التوقّف لفترة طويلة بسبب تطلّب أعمال تصليح الجدار الجانبي الكثير من الوقت.

ولدى استئناف الحصّة أخيرًا فقد واجه كارلوس ساينز الإبن لحظات مرعبة بعد أن قال لفريقه لدى خروجه من خطّ الحظائر: "لا طاقة"، ليعطيه مهندسه بعض التعليمات التي تمكّن على إثرها من استئناف سيره.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من فرناندو ألونسو، ونيكولاس لاتيفي، وميك شوماخر الذي تفوّق مجدّدًا على زميله نيكيتا مازيبين الذي خاض محادثة غاضبة مع مهندسه، بينما كان سترول في المركز العشرين بالطبع.

القسم الثاني

مثلما بات معتادًا فقد دخل معظم السائقين على إطارات "ميديوم" من أجل التأهّل عليها للحصول على الأفضليّة في بداية السباق، خاصة في ظلّ قصر عمر إطارات "سوفت".

لكنّ الأداء كان متقاربًا أكثر عليها بين فيرشتابن وهاميلتون في الصدارة، وكذلك الحال خلفهما.

وفي حين أنّ هاميلتون عاد على إطارات "ميديوم" في طلعته الثانية، آثر فيرشتابن التدرّب على إطارات "سوفت" تحضيرًا للقسم الثالث من دون أن يُحسّن زمنه عليها.

وانتهى القسم الثاني بخروج سيباستيان فيتيل أمام كيمي رايكونن، وجورج راسل، وأنطونيو جيوفينازي – الذي انزلق في اللحظات الأخيرة من دون أن يتسبّب في الإضرار بلفّات أيّ أحد – في حين ذهب المركز الـ 15 إلى إستيبان أوكون.

الترتيب المبدئي لشبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:15.875   204.209
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:16.020 0.145 203.820
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:16.225 0.350 203.271
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:16.342 0.467 202.960
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:16.456 0.581 202.657
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:16.761 0.886 201.852
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:16.763 0.888 201.847
8 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:16.837 0.962 201.652
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:17.746 1.871 199.295
10 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:17.958 2.083 198.753
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:18.290 2.415 197.910
12 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:18.452 2.577 197.501
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:18.756 2.881 196.739
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:18.858 2.983 196.484
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:18.172 2.297 198.209
16 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:19.303 3.428 195.382
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:20.873 4.998 191.589
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:17.158 1.283 200.813
19 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:36.830 20.955 160.016
20 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:18.405 2.530 197.620
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