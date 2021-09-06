كان انتقال بوتاس من مرسيدس خطوة متوقعة بشكل كبير منذ بضعة أسابيع، وكان أمامه خيار العودة إلى ويليامز متاحاً كذلك، قبل أن يتم تأكيد انضمامه إلى ألفا روميو.

وجاء إعلان اعتزال كيمي رايكونن يوم الأربعاء، ليكون أولى "أحجار الدومينو" التي ستكشف تنقلات السائقين.

وسيأتي التأكيد الرسمي من قبل مرسيدس لانضمام جورج راسل كبديل عن بوتاس، خلال هذا الأسبوع.

ويخوض بوتاس حالياً موسمه الخامس مع مرسيدس، بعد انضمامه كبديل عن نيكو روزبرغ بطل العالم المعتزل حينها، في نهاية 2016.

ونجح حتى الآن بإحراز الفوز تسع مرات مع 17 قطب انطلاق أول، كما سجل اللفة الأسرع في السباقات 17 مرة. وحقق مركز الوصافة لزميله لويس هاميلتون في موسمي 2019 و2020.

وبالرغم من أنه كان جزءاً من تركيبة مرسيدس على مرّ المواسم، لكن أداء راسل القوي والمتواصل أثبت استحقاقه لمقعد ضمن صفوف السهام الفضية.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرح سابقاً أنه قد حسم قراره حيال هوية السائق الذي سيجاور هاميلتون، لكنه أكد عدم الإفصاح عن القرار قبل "تأمين مستقبل كلا السائقين".

وسيعود بوتاس للعمل مع فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو، حيث عمل معه سابقاً في فريق "آرت" ضمن الفورمولا 3 خلال موسم 2009 و2010، وكذلك في "جي بي 3" خلال موسم 2011، عندما أحرز الفوز بالبطولة.

حيث قال الفنلندي: "إنه فضل جديد من مسيرتي المهنية. أنا متحمس للانضمام إلى ألفا روميو لموسم 2022 وما بعده، وسيكون ذلك تحدياً جديداً مع الصانع العريق".

وتابع: "ألفا روميو علامة عريقة لا تحتاج إلى أي تقديم، لقد سطّروا صفحات رائعة في تاريخ الفورمولا واحد، ويشرّفني تمثيل هذه العلامة".

واسترسل: "إمكانية الاستقرار في هينويل أمر ممكن، وسأستفيد من الفرصة للمساعدة في قيادة الفريق قدماً إلى الأمام، خاصة مع القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022، وذلك لمنح الفريق فرصة كسب مزيدٍ من الأداء".

واستكمل: "أنا ممتن حقاً للثقة التي وضعها الفريق لديّ، ولا أكاد أطيق صبراً لأردّ لهم تلك الثقة. أنا متعطش أكثر من أي وقت مضى - حين يأتي الوقت - لتحقيق الانتصارات".

وأردف: "أعلم فريدريك بشكل جيد، وأتطلع للتعرف على باقي أفراد الفريق الذين سأعمل معهم لبناء علاقة قوية كتلك التي تجمعني بطاقم عمل فريق مرسيدس".

وفيما يتعلق بفريقه الحالي، قال بوتاس: "أنا فخور بما حققناه، كما أن تركيزي محصور بالكامل على إكمال العمل لتحقيق لقب عالم آخر، كما أتطلع كذلك لخوض تحديات جديدة تنتظرني العام المقبل".

بالمقابل، شدد فاسور على أن الخبرة التي يمتلكها بوتاس كانت عاملاً أساسياً في ضمه كبديل عن رايكونن الذي أعلن اعتزاله.

فقال: "يسرني الترحيب بانضمام فالتيري إلى الفريق، ونحن نتطلع قدماً إلى رحلتنا سوية. سنعزز من قوة الفريق خاصة مع الخبرة التي جمعها خلال مسيرته".

وتابع: "كان فالتيري جزءاً أساسياً من الفريق الذي أعاد كتابة تاريخ البطولة، ولديه معهم أربعة ألقاب صانعين".

واستكمل: "إنه السائق المناسب لفريق ألفا روميو نحو تحقيق خطوة إلى الأمام باتجاه المقدمة. علاقتنا تعود إلى فترة طويلة، عندما عملنا سوية وبنجاح في الفورمولا 3 و’جي بي 3’، كما أن موهبته ومهاراته كانت واضحة منذ ذلك الحين، إضافة إلى تحسّنه المتواصل مع الوقت".

وأوضح فاسور أن فترة عقد طويلة الأمد كانت أمراً أساسياً، فقال: "أنا أتطلع قدماً لأرى قدراته وعمله مع الفريق".

وتابع: "عقدٌ لعدة مواسم ساهم في انتقال فالتيري، والفريق بحاجة إلى ذلك لبناء مشروعنا في الفورمولا واحد. نحن متحمسون لما يحمله المستقبل لنا".

وكان فاسور قد صرح على هامش جولة زاندفورت أنه ليس على عجلة من أمره لتحديد هوية السائق الثاني في الفريق.

كما أن فيراري لم تعد تضمن مقعداً لسائقيها الناشئين مع الفريق، لكنه أشار إلى أن أنطونيو جيوفينازي ما زال ضمن لائحة الفريق لأن وجوده قد يؤمن استمرارية مفيدة.

لكنّ أليكسندر ألبون ونيك دي فريز في قائمة تلك اللائحة كذلك، بالرغم من أن سائق الفورمولا إي الهولندي يبدو قريباً من الانضمام إلى ويليامز كبديل عن راسل. بينما يبدو أن غوانيو زو سائق الفورمولا 2 وناشئ ألبين، يمتلك راعياً قد يسهّل مهمة انضمامه.