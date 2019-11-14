بوتاس يملك "خطّة سريّة" لمنافسة هاميلتون العام المقبل

بقي الفنلندي ضمن دائرة المنافسة على اللقب حتّى السباق الماضي في الولايات المتّحدة الكبرى، لكنّ المركز الثاني الذي أحرزه هاميلتون كان كفيلًا بمنحه لقبه السادس في الفئة العليا.

وعندما سُئل قبل جائزة البرازيل الكبرى إن كان يحتاج للدخول في معركة ذهنيّة مع هاميلتون مثلما فعل سلفه نيكو روزبرغ كي يخرج منتصرًا في النهاية، قال بوتاس: "لأكون صادقًا فإنّني مللت بعض الشيء من هذا السؤال كون كلّ سائق هو فرد لذاته، أنا نفسي ولست روزبرغ".

وأضاف: "بالطبع لديّ خططٌ لإيجاد طرق مختلفة لكيفيّة بلوغ هدفي المتمثّل في الفوز باللقب. ذلك يعني التغلّب على زميلي وعلى السائقين الآخرين".

وأردف: "دائمًا ما حبّذت ترك الحديث إلى المسار، إن تمكّنت من الإبقاء على أدائي العالي ونقل كلّ هذه الطاقة إلى أدائي على الحلبة، فحينها ستكون تلك النسخة الأفضل منّي".

وأكمل: "إن بدأت بإهدار طاقتي في جوانب أخرى فقد يشتت ذلك تركيزي بعيدًا عن التسابق وهو ما يهمّ في نهاية المطاف".

وواصل شرحه بالقول: "إن كان بوسعي مواصلة التأدية في مستواي الحالي، فإنّ ذلك عادة يُزعج الجانب الآخر من المرآب قليلًا، وأعلم أيضاً عندما أتواجد في الجانب الآخر أنّ ذلك قد يدفعك إلى ارتكاب الأخطاء".

ثمّ تابع: "لديّ خطّة للعام المقبل لكنّني لا أنوي مشاركتها، لذا سنكتشف لاحقًا".

وقال بوتاس أنّه كان متشجّعًا بالتقدّم الذي حقّقه على صعيد تحسين نقاط ضعفه هذا العام والعمل الذي قام به مع مهندسيه من أجل تعزيز أدائه.

وقال الفنلندي: "كان هذا عامي الأفضل بشكلٍ عام، لكنّه ليس الموسم الذي أهدف إليه. لا أزال بحاجة للمزيد من الثبات والتقليل من الأخطاء".

وأضاف: "لكنّ الأمر الذي يمنحني شعورًا جيّدًا وثقة للمستقبل هو أنّني بدأت رؤية نتائج العمل مع المهندسين وطريقة قيادتي".

وأكمل: "تمحور الأمر حول القدرة على استهداف نقاط الضعف التي كانت لديّ وأن أكون قادرًا على تحسين وتيرتي في مختلف الظروف. كان ذلك مرضيًا جدًا وجعلني أرغب بالمزيد".