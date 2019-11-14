فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس يملك "خطّة سريّة" لمنافسة هاميلتون العام المقبل

المشاركات
التعليقات
بوتاس يملك "خطّة سريّة" لمنافسة هاميلتون العام المقبل
من قبل:
14-11-2019

قال فالتيري بوتاس أنّ لديه "خطّة سريّة" لكيفيّة التغلّب على لويس هاميلتون في العالم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّه أصرّ على أنّه لن يُحاول الدخول في أيّة ألاعيب ذهنيّة مع زميله.

بقي الفنلندي ضمن دائرة المنافسة على اللقب حتّى السباق الماضي في الولايات المتّحدة الكبرى، لكنّ المركز الثاني الذي أحرزه هاميلتون كان كفيلًا بمنحه لقبه السادس في الفئة العليا.

وعندما سُئل قبل جائزة البرازيل الكبرى إن كان يحتاج للدخول في معركة ذهنيّة مع هاميلتون مثلما فعل سلفه نيكو روزبرغ كي يخرج منتصرًا في النهاية، قال بوتاس: "لأكون صادقًا فإنّني مللت بعض الشيء من هذا السؤال كون كلّ سائق هو فرد لذاته، أنا نفسي ولست روزبرغ".

وأضاف: "بالطبع لديّ خططٌ لإيجاد طرق مختلفة لكيفيّة بلوغ هدفي المتمثّل في الفوز باللقب. ذلك يعني التغلّب على زميلي وعلى السائقين الآخرين".

وأردف: "دائمًا ما حبّذت ترك الحديث إلى المسار، إن تمكّنت من الإبقاء على أدائي العالي ونقل كلّ هذه الطاقة إلى أدائي على الحلبة، فحينها ستكون تلك النسخة الأفضل منّي".

وأكمل: "إن بدأت بإهدار طاقتي في جوانب أخرى فقد يشتت ذلك تركيزي بعيدًا عن التسابق وهو ما يهمّ في نهاية المطاف".

وواصل شرحه بالقول: "إن كان بوسعي مواصلة التأدية في مستواي الحالي، فإنّ ذلك عادة يُزعج الجانب الآخر من المرآب قليلًا، وأعلم أيضاً عندما أتواجد في الجانب الآخر أنّ ذلك قد يدفعك إلى ارتكاب الأخطاء".

ثمّ تابع: "لديّ خطّة للعام المقبل لكنّني لا أنوي مشاركتها، لذا سنكتشف لاحقًا".

وقال بوتاس أنّه كان متشجّعًا بالتقدّم الذي حقّقه على صعيد تحسين نقاط ضعفه هذا العام والعمل الذي قام به مع مهندسيه من أجل تعزيز أدائه.

وقال الفنلندي: "كان هذا عامي الأفضل بشكلٍ عام، لكنّه ليس الموسم الذي أهدف إليه. لا أزال بحاجة للمزيد من الثبات والتقليل من الأخطاء".

وأضاف: "لكنّ الأمر الذي يمنحني شعورًا جيّدًا وثقة للمستقبل هو أنّني بدأت رؤية نتائج العمل مع المهندسين وطريقة قيادتي".

وأكمل: "تمحور الأمر حول القدرة على استهداف نقاط الضعف التي كانت لديّ وأن أكون قادرًا على تحسين وتيرتي في مختلف الظروف. كان ذلك مرضيًا جدًا وجعلني أرغب بالمزيد".

المقال التالي
بينوتو: مشاكل موثوقية فيراري المتنوّعة "مثيرة للقلق"

المقال السابق

بينوتو: مشاكل موثوقية فيراري المتنوّعة "مثيرة للقلق"

المقال التالي

فرق الفورمولا واحد قد تصوّت على التخلي عن إطارات 2020

فرق الفورمولا واحد قد تصوّت على التخلي عن إطارات 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.