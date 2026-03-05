تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

بوتاس يُمازح أستون مارتن بعد اعترافات نيوي في أستراليا

سخر فالتيري بوتاس من فريق أستون مارتن خلال المؤتمر الصحفي الأول للاتحاد الدولي للسيارات في موسم 2026، مازحًا بأن فرناندو ألونسو ولانس سترول هما اختياره للفوز بالبطولة.

فالتيري بوتاس، كاديلاك

فالتيري بوتاس، كاديلاك

مرّ أكثر من عام منذ أن استمتعنا بروح الدعابة الجافة لدى بوتاس في المؤتمرات الصحفية، وذلك بعدما شغل دور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس خلال موسم 2025. لكن مع توظيف خبرته الكبيرة الآن من قبل فريق كاديلاك، الفريق الحادي عشر في بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026، يعود السائق الفنلندي المفضل لدى الجماهير إلى شبكة الانطلاق.

وبعد خوضه بضعة أيام من الاختبارات، سُئل بوتاس عن توقعه للفائز بالبطولة هذا الموسم، ولم تخيب إجابته الآمال.

وقال مازحًا: "إذا كان عليّ أن أخمّن الآن، فسأقول لانس سترول، فرناندو ألونسو... وجورج راسل. أعتقد بأنّ مرسيدس كانت تخفي سرعتها، سيتغلّبون عليهم في اللحظة الأخيرة في أبوظبي".

ويصل فريق أستون مارتن إلى ملبورن بوصفه الأضعف على شبكة الانطلاق، بعدما أكد فريق سيلفرستون أنه سيقيّد عدد اللفات التي سيكملها سائقاه هذا الأسبوع بسبب الاهتزازات القوية الناتجة عن وحدة طاقة هوندا.

اقرأ أيضاً:

وقال مدير الفريق أدريان نيوي: "ما حققناه لهذا الأسبوع هو حل جرى اختباره على جهاز الداينو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد نجح في تقليل الاهتزازات التي تصل إلى البطارية بشكل كبير".

وأضاف: "لكن ما يجب تذكره هو أن وحدة الطاقة هي مصدر الاهتزاز، وهي التي تضخّمه. أما الهيكل فهو المتلقي في هذا السيناريو. هيكل الكربون صلب للغاية بطبيعته ولا يملك قدرة كبيرة على امتصاص الاهتزازات، لذلك لم نحقق أي تقدم في ما يتعلق بانتقال هذه الاهتزازات إلى الهيكل".

وأوضح المصمم الشهير للسيارات أن هذه الاهتزازات لا تؤثر على السائقين فحسب، بل تتسبب أيضًا في تفكك أجزاء السيارة، وهو ما يفسر بعض مشاكل الاعتمادية التي ظهرت خلال اختبارات البحرين. ومع ذلك، فإن صحة السائقين تبقى الأهم بطبيعة الحال.

وقال نيوي: "سنضطر إلى تقييد عدد اللفات التي نخوضها في السباق بشكل كبير حتى نتمكن من السيطرة على مصدر الاهتزاز وتحسينه من الأساس"، في إشارة إلى وحدة الطاقة.

وفي حين يبدو فريق مرسيدس وسائقه جورج راسل، الاختيار الأكثر واقعية لبوتاس للفوز بالبطولة، في وضع واعد قبل انطلاق الموسم، تبدو مشاكل أستون مارتن كبيرة للغاية.

