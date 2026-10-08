كان الجمع الاستثنائي بين ماليزيا وسنغافورة، لتعويض جائزة البحرين الكبرى في حلبة مضيفة، منطقيًا من الناحيتين اللوجستية والمالية، لكنه منح مجتمع الفورمولا 1 أيضًا فرصة لاستكشاف إحدى أكثر المناطق إثارة للاهتمام في روزنامة البطولة.

كان معظم الأشخاص العقلاء سيختارون الرحلة الجوية التي تستغرق ساعة واحدة فوق مضيق ملقا لقطع المسافة البالغة 360 كيلومترًا بين المدينتين. لكن فالتيري بوتاس ليس مثل معظم الناس. فعندما اقترحت شريكته، راكبة الدراجات المحترفة وبطلة أستراليا في سباقات الدراجات على الطرق الوعرة تيفاني كرومويل، أن يستقل بوتاس دراجته المخصصة للطرق الوعرة، لم يرفض الفكرة على الفور.

وأوضح بوتاس اليوم الخميس، بعد قطعه مسافة 360 كيلومترًا خلال الفاصل البالغ ثلاثة أيام بين السباقين: "أعتقد أن تيفاني ذكرت الأمر على سبيل المزاح نوعًا ما. قالت: يمكنك ببساطة أن تقود الدراجة من هناك، فالمسافة ليست بعيدة. ثم قلت لنفسي: هممم، ربما أستطيع فعل ذلك...".

وبوتاس، الذي يمارس سباقات الدراجات على الطرق الوعرة بشغف وتأهل إلى بطولة العالم لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب تعارض موعدها مع جائزة سنغافورة الكبرى، درس الفكرة وحصل على مساعدة من منظمي سباقات محليين يعرفون الطريق جيدًا. وحرص سائق كاديلاك على ألا تؤثر المغامرة في أدائه خلال عطلة نهاية الأسبوع، فوضع الرحلات الأطول يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن يخفف الوتيرة برحلة أقصر إلى سنغافورة يوم الأربعاء.

وقال بوتاس: "كان عليّ بالطبع التحقق من المسافة، وطبيعة الطرق، والتوقيت، ثم وضعت خطة متماسكة لكل يوم. كانت جميع المسارات محددة مسبقًا. كما خططت لأن يكون اليومان الأصعب يومي الاثنين والثلاثاء، حتى لا يكونا قريبين جدًا من عطلة نهاية أسبوع السباق. فإذا قضيت يومًا شاقًا، على سبيل المثال، يوم الأربعاء، فقد يؤثر ذلك بالفعل في يوم الجمعة من ناحية التعافي".

وأضاف: "لكن رحلة الأمس كانت في النهاية أقرب إلى رحلة للتعافي، ويمكنني أن أقضي يومًا هادئًا اليوم أيضًا. لذلك كان كل شيء مخططًا له ومنفذًا بشكل جيد".

وتابع: "بالطبع، لم أكن لأفعل ذلك لو كنت أعرف أنه سيؤثر سلبًا في أدائي. لذلك أنا متأقلم جيدًا مع الأجواء بالتأكيد. كانت كمية العرق التي فقدتها خلال تلك الأيام مثيرة للإعجاب نوعًا ما. وبالتأكيد، كلما قضيت وقتًا أطول في الحرارة، اعتدت عليها أكثر، وهذا قد يساعدني قليلًا، آمل ذلك".

وإذا كان هناك شيء، فإن السائق الفنلندي يرى أن الرحلة قد تساعد بالفعل في تنظيم إيقاعه الحيوي، بعدما اختار إكمال بعض رحلاته ليلًا للتأقلم مع الجدول الزمني المتأخر لجائزة سنغافورة الكبرى. لكن تلك الرحلة الليلية لم تخلُ من الإثارة.

حيث قال: "كنت أبدأ دائمًا في نحو الساعة الثانية ظهرًا، لذلك كانت الساعتان الأولتان دائمًا الأصعب بسبب الحرارة. لكن بعد ذلك تبدأ الحرارة بالانخفاض، وكذلك قليلًا خلال الليل. كان الجزء الأكثر إثارة هو ركوب الدراجة ليلًا في الأدغال. الضجيج هناك كان أشبه بـ... ثم يبدأ عقلك في اختلاق الأمور. من يدري ماذا يوجد هناك، لكن عليك فقط أن تواصل المضي قدمًا. ركوب الدراجة ليلًا باستخدام الأضواء كان على الأرجح الجزء الأكثر ملحمية في الغابة. لم أفعل شيئًا كهذا من قبل حقًا. لذلك كان الجزء الأول متوترًا بعض الشيء".

وعن رفاقه خلال النهار، قال: "رأيت بعض الثعابين، وكنت قلقًا منها قليلًا، لكنها في الواقع كانت هادئة جدًا. كانت تقوم بما تفعله فحسب. رأيت أفعى كوبرا، ورأيت أفعى بايثون تعبر الطريق أمامي مباشرة. ورأيت بعض السحالي الكبيرة التي تراها هنا أيضًا. كانت إحداها على الطريق، واضطررت إلى القفز فوقها بالدراجة لأنني رأيتها في اللحظة الأخيرة".

فالتيري بوتاس، كاديلاك

وأكمل: "طاردني كلب واحد. كما علقت خلف مجموعة من الأبقار في طريق ضيق. وفي النهاية ابتعدت الأبقار. على الأقل تعرف أنه في البرية لا يوجد شيء سيطاردك. لا أعتقد أن هناك نمورًا أو أي شيء من هذا القبيل..."

وعندما أشار إليه صحفي كثير السفر إلى أن النمور تعيش بالفعل في الأدغال الماليزية، رد بوتاس: "أوه، من الجيد معرفة ذلك الآن... لم يخبرني أحد بهذا، لذلك لم يكن هناك شيء في مخيلتي..."

وسرعان ما تصدرت رحلة بوتاس عناوين الأخبار، وهو ما أثار إعجاب السائق الفنلندي، المعروف بشغفه بركوب الدراجات وقطعه مسافات أطول بكثير. ويمكن القول إن ماليزيا، رغم مناخها القاسي، أكثر ملاءمة للدراجات من العديد من الدول الأوروبية.

وقال بوتاس: "كان السكان المحليون والسيارات مهذبين جدًا. كانوا يتركون دائمًا مساحة كبيرة. وبمجرد أن بدأت الأخبار تنتشر بأنني أفعل ذلك بالفعل، كان هناك دائمًا بعض السكان المحليين الذين يشجعونني، وكان ذلك رائعًا".

لكن السبب الحقيقي وراء مغامرة بوتاس لم يكن جسديًا بقدر ما كان ذهنيًا، إذ أتاحت له الأدغال الماليزية فرصة للابتعاد عن أجواء السباقات واستكشاف البلد المضيف، في الوقت الذي يميل فيه معظم زملائه إلى البقاء عالقين في مثلث الحلبة - الفندق - المطار.

وقال بوتاس بعد جائزة البحرين الكبرى الصعبة في سيبانغ، والتي انزلق خلالها خارج المسار بعدما استخدم الإطارات الملساء على حلبة رطبة: "لقد صفّى ذهني فورًا بالتأكيد. كان سباقًا مخيبًا للآمال، لذلك تخلصت من الإحباط بسرعة كبيرة على الدراجة، وكان ذلك أمرًا لطيفًا نوعًا ما. خلال الرحلة، كان لدي الكثير من الوقت للتفكير، وكان معظم تفكيري منصبًا على عطلة نهاية هذا الأسبوع. إنه سباق قصير، وقد يمثل فرصة حقيقية لنا. وآمل أن أحظى بعطلة نهاية أسبوع أفضل".

واختتم: "أنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك، لأنني رأيت تقريبًا ماليزيا بأكملها خلال أربعة أيام، ورأيت جانبها البري أيضًا. لولا دراجتي، لما كنت سأرى تلك الأشياء أبدًا".