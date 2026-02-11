بوتاس يكشف كواليس مشروع كاديلاك والبداية المؤثرة: "الجميع كانوا يبكون"

كشف فالتيري بوتاس أن محادثاته مع فريق كاديلاك في الفورمولا 1 بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات، وذلك مع انطلاق تجارب البحرين لموسم 2026 اليوم.

تم تأكيد انضمام بوتاس إلى تشكيلة كاديلاك إلى جانب سائق ريد بُل السابق سيرجيو بيريز في أول موسم للفريق بالبطولة. لكن ورغم أن دخول الفريق إلى شبكة الانطلاق لم يكن مؤكدًا دائمًا بعد رفض اسم أندريتي في البداية، فإن المحادثات بين السائق الفنلندي والفريق استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

وانضم بوتاس رسميًا إلى الفريق مع بداية العام، ليلتحق بمنظمة كانت قد بدأت بالفعل في اكتساب الزخم، مع توسع مستمر في عدد الموظفين ومنشآت قوية عالميًا في كل من الولايات المتحدة وإنجلترا.

وقال بوتاس في حديثه إلى كيم إلمان: "قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل بدأت المحادثات الأولى، قبل أن يحصل الفريق فعليًا على تأكيد دخوله إلى الفورمولا 1. مع غرايم لاودون بدأت أولى المناقشات، وكان يطلعني باستمرار على التقدم".

وأضاف: "وعندما حصلوا أخيرًا على الموافقة، بدأنا محادثات جدية، لأن فريق كاديلاك في الفورمولا 1 أصبح أولوية بالنسبة لي في وقت مبكر من عام 2025. كان الأمر واضحًا: هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، وهذا هو مشروعي التالي. وفي النهاية كان الأمر سهلًا لأنني أردت الانضمام إليهم، ومن الواضح أنهم أرادوني أيضًا".

وعن ثقافة الفريق التي تتشكل تحت مظلة "جنرال موتورز"، أكد بوتاس حجم الالتزام والمشاعر الكبيرة التي يجلبها العاملون إلى المشروع.

حيث قال: "تفاجأت في الواقع بمدى جاهزية الفريق رغم تأخر حصوله على الموافقة لدخول الفورمولا 1".

وتابع: "الفريق يوظف باستمرار وينمو باستمرار، والمصنع يتوسع، وهم يبنون المزيد من المنشآت في الولايات المتحدة. إنهم جادون جدًا في هذا المشروع، وليسوا هنا من أجل المتعة فقط".

وأكمل: "كان سباقًا مع الزمن لتجهيز السيارة، ومدى أهمية رؤية السيارة تعمل بالنسبة للجميع. كان هناك أشخاص يبكون عندما خرجت السيارة إلى الحلبة لأول مرة. هذا يوضح كم يعني ذلك للأشخاص الذين عملوا بلا توقف لفترة طويلة".

هذا وينضم فريق كاديلاك هذا الأسبوع إلى الفرق العشرة الأخرى في البطولة لتجارب البحرين الشتوية، بعد أن كشف عن ألوان سيارته لأول مرة للعالم خلال عرض السوبر بول.