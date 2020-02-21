بوتاس يكشف عن قوّة مرسيدس وأوّل أعطال فيراري في صباح اليوم الثالث في برشلونة

بعد أن أذهلت الجميع بنظام "داس" في الأمس، واصلت مرسيدس الإثارة مع انطلاق مجريات اليوم الثالث والأخير من التجارب الشتويّة الأولى.

إذ شرع الفريق في استخدام الإطارات الألين في طلعاته وبدأ بتسجيل أزمنة لافتة، حيث حقّق بوتاس الزمن الأسرع البالغ 1:15.732 دقيقة.

ولوضع زمن الفنلندي في إطارٍ أوضح، فإنّه أسرع بقرابة نصف ثانية من أسرع أزمنة التجارب الشتويّة العام الماضي، بينما لا يزال أبطأ بـ 0.3 ثانية فقط من الزمن القياسيّ للحلبة الذي حقّقه هو نفسه في التجارب التأهيليّة لجائزة إسبانيا الكبرى العام الماضي.

في المقابل وبعد يومَين من الموثوقيّة العالية، بدأت حلبة برشلونة بإجهاد بعض السيارات في اليوم الثالث الذي شهد رفع العلم الأحمر في مناسبتَين.

وجاءت الأولى عندما اضطرّ سيباستيان فيتيل لإيقاف سيارته فيراري مع انتصاف الحصّة بسبب مشكلة في محرّكه بعد أن أكمل 40 لفّة.

وكشف فريق فيراري عن أنّ المشكلة غير واضحة المعالم بعد، وسيتمّ التحقيق فيها في معقله في مارانيللو، بينما يعمل ميكانيكيو الفريق على قدم وساق لتغيير وحدة الطاقة بأخرى جديدة كي يعود الألماني للمشاركة في فترة ما بعد الظهر.

وبالعودة إلى الترتيب فقد ذهب المركز الثاني إلى إستيبان أوكون سائق رينو، لكنّ الفرنسي كان أبطأ بأكثر من ثانية من زمن بوتاس بالرغم من أنّه كان السائق الأكثر نشاطًا بحوالي 80 لفّة.

وحلّ لانس سترول ثالثًا على متن سيارة ريسينغ بوينت بعد أن تقدّم على دانيل كفيات بعُشرٍ من الثانية.

دانييل كفيات احتل المركز الرابع على متن سيارته ألفا توري، بينما وضع ماكس فيرشتابن سيارة ريد بُل بالمركز الخامس.

ألفا روميو أنهت الحصة الصباحية بالمركز السادس مع أنطونيو جيوفينازي أمام سائق هاس رومان غروجان.

فيراري التي واجهت عطلاً في محركها مع سيباستيان فيتيل احتلت المركز التاسع، بينما أكمل نيكولاس لاتيفي ترتيب المراكز لصالح ويليامز.