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بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا

من قبل:
, محرر

كشف فالتيري بوتاس أن فريقه مرسيدس أدخله منصة الصيانة مبكراً خلال سباق جائزة ستيريا الكبرى وذلك للاستفادة من وقفة سيرجيو بيريز البطيئة، ومساعدته على التشبت بالمركز الثالث.

بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا

تأهل بوتاس ثانياً في تصفيات ستيريا على حلبة ريد بُل رينغ، لكنه تراجع حتى المركز الخامس بعد عقوبته التي تلقاها إثر حادثته في خط الحظائر يوم الجمعة.

وتقدم بوتاس إلى المركز الرابع بحلول اللفة 11 حين تجاوز لاندو نوريس سائق مكلارين، وبدأ يلاحق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

وحاولت ريد بُل الدخول أبكر من مرسيدس إلى وقفة الصيانة مع بيريز نهاية اللفة 26، لكن وقفته تأخرت إلى 4.8 ثانية، ما كلف المكسيكي مركزه على المسار.

وتصرفت مرسيدس بسرعة بعد لفة واحدة عبر إدخال بوتاس ليضع الإطارات القاسية، ويخرج أمام بيريز.

وأبقى الفنلندي على الفارق ثابتاً خلال القسم الثاني، قبل أن ينتقل بيريز إلى استراتيجية التوقفين ضمن سعيه للحاق بالمركز الثالث.

لكن بوتاس تمكن من التشبت بمركزه ليحرز أول منصة تتويج له منذ جائزة إسبانيا الكبرى، ويعبر خط النهاية بفارق نصف ثانية أمام سائق ريد بُل.

حيث قال معلقاً على ذلك: "كنت أمامه بفارق جيد حتى اللفة الأخيرة، حيث بات بوسعي رؤيته ضمن مرآتي".

وتابع: "أعتقد أنه ومع بداية اللفة الأخيرة كان الفارق بحدود ثانية ونصف. مع نهاية اللفة كان نصف ثانية".

وأردف: "لكن لا يمكنك التجاوز هنا ضمن المقطع الثاني والثالث على الحلبة، لذا حالما ابتعدتُ في المقطع الأول، من دون أي خطأ مع الإطارات القديمة، علمتُ أنني قادر على التشبت بالمركز".

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وعانى بوتاس مع إطاره الخلفي خلال المراحل الأخيرة من عمر السباق، حيث كشف أن مرسيدس لم تكن تخطط لإدخاله مبكراً، لكن الفريق أراد الاستفادة من خطأ ريد بُل في وقفة الصيانة.

فقال: "كفريق، قمنا بعمل جيد لإبقائه خلفنا. كانت وقفتهم بطيئة، وتصرفنا نحن بسرعة، وتوقفنا في وقت أبكر مما كنا نخطط له".

وأكمل: "ذلك كان جيداً. على الأقل خطفنا بعض النقاط من أمامهم".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال أداء بوتاس في ستيريا، أثنى وولف على أداء الفنلندي المثالي خلال القسم الأول.

فقال: "لقد كان يدير إطاراته بالرغم من أنه كان سريعاً. لقد كان ضمن وضع مثالي بالفعل، ويمكننا أن نرى أنه وبدون تلك العقوبة كان لينافس على مراكز متقدمة أكثر، لا شك في ذلك".

وتابع: "لويس (هاميلتون) وفالتيري كانا يمتلكان نفس ’الترسانة’، لكن رغم ذلك، لم يكن الأداء كافياً للتفوق على ماكس (فيرشتابن)".

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ويتفق بوتاس مع وولف على أن ريد بُل امتلكت الأفضلية الواضحة أمام مرسيدس في النمسا.

فقال: "على الأقل اليوم، على المسار، كانت ريد بُل أسرع".

وتابع: "كذلك الأمر مع سيرجيو، كان يضع الكثير من الضغط عليّ. لو أردنا محاولة التغلب عليهم، لا يمكننا إدارة إطاراتنا بشكل مثالي".

واختتم: "بالتأكيد كانوا أسرع على المقاطع المستقيمة. أعتقد أن حزمتهم أكثر كفاءة بقليل. لذا أمامنا الكثير من العمل".

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