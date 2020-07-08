بوتاس يكشف سبب إبطائه بالقرب من نهاية سباق النمسا

خلال اللفّات الختامية من السباق، احتل هاميلتون المركز الثاني قبل تلقيه عقوبة خمس ثوان إثر احتكاكه بأليكسندر ألبون، وعليه تعيّن على البريطاني بطل العالم البقاء بعيدًا بشكل كبير عن ملاحقيه المباشرين.

مع ذلك، تعيّن على هاميلتون القيادة بوتيرة متصدّر السباق بوتاس، إذ وبالنظر إلى تلك الظروف المحتدمة في اللفّات الأخيرة، آثرت مرسيدس عدم تطبيق أوامر الفريق وإخبار الفنلندي بترك هاميلتون يمرّ من أجل بناء فارق.

لكنّ بوتاس أبطأ من وتيرته على نحوٍ ملحوظ في اللفّة 70 من أصل 71 قبل أن يُسرع من جديد، وبعد انتهاء السباق تراجع هامليتون إلى المركز الرابع خلف شارل لوكلير ولاندو نوريس، اللذين ظلّا قريبين بالقدر الكافي من البريطاني ليتواجدا ضمن هامش الثواني الخمس.

وعند سؤاله عن سبب تراجع وتيرة لفّته قبل الأخيرة بمقدار 2.5 ثانية قبل إسراعه من جديد في اللفّة الأخيرة، قال بوتاس أنّه كان يستعد لمحاولة أخيرة لتسجيل أسرع لفّة والحصول على النقطة الإضافية، وأنّ علمًا أصفر لدانييل كفيات لعب دورًا كذلك في إبطائه لسرعته.

"عندما تكون في الصدارة، فإنّك ترغب بتقليل أيّة مخاطر بكل تأكيد. ويتعيّن عليك الإبطاء بالطبع بمقدار نصف ثانية على الأقل وأكثر من ذلك من أجل أعلام صفراء مزدوجة. وهذا ما قمت به" قال بوتاس.

وأضاف: "من ثم علمت كذلك بأنّ هنالك فرصة لمحاولة السعي وراء تسجيل أسرع لفّة في السباق، حيث سيكون من السخيف عدم المحاولة، حتى بالرُغم أنّه لم يكن بوسعنا استخدام الحفف الجانبية، لكن على الأقل المحاولة ضمن الحدود المسموحة. لذلك كنت أستعد أيضاً لهذا الأمر".

من جهته، أصرّ هاميلتون على أنّه واثق من أنّ بوتاس لم يتعمّد إبطائه.

فقال: "لقد رأيت فالتيري الآن فقط. وبصراحة، فأنا أعرفه على الأرجح أفضل من الكثير من الأشخاص، حيث عملنا سويًا عن قرب خلال الأعوام القليلة الماضية، ولم يكن ذلك في بالي ولم أفكّر مُطلقًا في أنّه قد يفعل ذلك".

وتابع: "أعلم أنّه لن يقوم بأمر كهذا، فهو متسابق نقي ويرغب فقط بأن يستحق الفوز، وأنا أصدق ما يقول، حتى رُغم عدم حاجته لقول ذلك".

في المقابل، أصر بوتاس كذلك على أنّه لا يوجد "أي توتر" في علاقته مع هاميلتون بعد هذا نهاية الأسبوع تلك المليئة بالأحداث. حيث شهدت التصفيات معركة بين الثنائي كذلك، عندما تأثّرت محاولة هاميلتون الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات بسبب خروج بوتاس - الذي سجّل زمن قطب الانطلاق الأوّل بالفعل بعد المحاولات الأولى - عن المسار أمامه.

وقد حلّ هاميلتون ثانيًا في التصفيات، لكنّه تراجع للمركز الخامس لخرقه قانون العلم الأصفر في وقت خروج زميله عن المسار.

وقد اعترف بوتاس بأنّه كانت هنالك بعد الظروف المؤسفة خلال نهاية الأسبوع، لكنّه شدّد على أنّه تمّت تصفية الأجواء مع زميله.

حيث قال: "كانت هنالك حوادث وأحداث مؤسفة، لكنّني أثق في أنّكم جميعًا تعلمون أن الكثير من الأمور واردة الحدوث في الفورمولا واحد وفي بعض الأحيان تسير الأمور بطريقتها الخاصة".

وتابع: "تحدثت مع لويس بشكل منفتح عن كل شيء وتبادلنا وجهات النظر بشأن السباق ولا أرى من جهتي أيّ توتر في علاقتنا. لويس سائق متمرّس جدًا في هذه الرياضة، لذلك فإنّه يعلم أن تلك الأمور واردة".

واختتم: "لكنّنا حصلنا على نتيجة جيّدة للفريق في النهاية. بالطبّع كنّا لنسجّل نتيجة أفضل ربما، لكنّنا ما نزال في صدارة البطولة بعدما حققت الفوز. لذلك كنّا لنستهلّ الموسم على نحوٍ أسوأ من ذلك بكثير".