بوتاس يكشف أنّ إعدادات سيارته مختلفة عن هاميلتون في البحرين

تأهّل بوتاس على بُعد 0.289 ثانية عن هاميلتون بعد أن تفوّق على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في المحاولات الأخيرة من القسم الثالث، وسينطلق بجوار زميله على الصفّ الأوّل.

وتميّزت عطلة نهاية أسبوع مرسيدس ببرنامجها غير الاعتياديّ، حيث لم يعمل الفريق على الإعدادات مطلقًا في تجارب الجمعة، مُركّزة على نماذج الإطارات التي جلبتها بيريللي لاختبارها في البحرين وأبوظبي.

وكشف بوتاس أنّه "انتهى به المطاف بـ "إعدادات مختلفة عن لويس" ضمن المؤتمر الصحفيّ إثر التصفيات.

وقال الفنلندي: "سنرى إن كان ذلك سيُحدث فارقًا غدًا، قدّم عطلة نهاية أسبوعٍ قويّة حتّى الآن في كلّ حصّة".

وأضاف: "حظينا بحصص سابقة لم تكن فيها إعداداتنا متطابقة، كانت هناك إعدادات مختلفة في بعض الأحيان. هكذا تجري الأمور".

في الأثناء لا يشعر هاميلتون بأنّه "تضرّر كثيرًا" على صعيد الإعدادات عندما ركّز على اختبار إطارات 2021 يوم الجمعة، لكنّه يعتقد بأنّ القرار ترك مرسيدس غير متأكّدة من موقعها في مواجهة ريد بُل.

وقال حيال ذلك: "لم نُكمل أيّ محاكاة حقيقيّة للسباق على إطارات ميديوم وهارد، لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيكون عليه الوضع غدًا".